Werder Bremen gegen HSV: Hier sehen Sie das Spiel live im TV

Für den HSV und seine Fans ist es eines der heißesten Spiele in der Fußball-Bundesliga. Am 30. Spieltag spielt die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin im Derby gegen den Rivalen Werder Bremen. Für beide Mannschaften geht es bei der Begegnung am Samstag im Weserstadion nicht nur um den Sieg im Nordderby, sondern auch um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Schließlich stecken beide in der Endphase dieser Saison noch im Abstiegskampf. Fans, die kein Ticket haben, können das brisante Derby trotzdem verfolgen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Partie am Sonntag bei Sky, DAZN & Co. live im TV und im Stream sehen können.

Anpfiff des Spiels zwischen dem SV Werder Bremen und dem HSV ist am Samstag, den 18. April 2026, um 15.30 Uhr im Weserstadion in Bremen. Die Partie wird nicht im Free-TV zu sehen sein, es gibt keine kostenlose Übertragung im Fernsehen. Stattdessen zeigt Sky das Spiel live und exklusiv im Pay-TV sowie im Livestream bei Sky Go und WOW. Außerdem ist das Derby in der Bundesliga-Konferenz bei DAZN zu sehen. Für beide Anbieter benötigen Sie ein Abo. Einen Livestream bei Magenta TV, Amazon Prime oder Disney Plus gibt es nicht.

HSV-Spiel bei Werder Bremen live im TV bei Sky und DAZN

Die Übertragung bei Sky beginnt am Samstag um 14 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Top Event HD und Sky Sport News HD. Dort wird es mehr als eine Stunde vor Anstoß ausführliche Vorberichte zu Werder Bremen und zum HSV geben. Um 14 Uhr startet auch die Vorberichterstattung für die Konferenz bei DAZN inklusive einer FanZone, in der die Nutzer per Chat miteinander interagieren können. Beide Plattformen bieten eine ausführliche Berichterstattung zur Bundesliga am Samstagnachmittag.

Per Hacke ins Glück: Vuskovic’ Derby-Treffer gegen Bremen ist „Tor des Monats“ Dezember und für das „Tor des Jahres“ 2025 nominiert. WITTERS Per Hacke ins Glück: Vuskovic’ Derby-Treffer gegen Bremen ist „Tor des Monats“ Dezember und für das „Tor des Jahres“ 2025 nominiert.

Das Spiel wird dann ab 15.30 Uhr live bei Sky Sport Bundesliga 1 HD und UHD zu sehen sein. Moderator im Studio ist Michael Leopold, Experte ist der ehemalige Fußball-Nationalspieler Didi Hamann. Live-Kommentator ist Kai Dittmann. Zusätzlich ist die Partie in der Konferenz bei DAZN zu sehen. Moderatorin dort ist Christina Rann, Experte ist Tobias Schweinsteiger. Live-Kommentator in der Konferenz ist Freddy Harder. Im Radio läuft eine Live-Reportage bei der ARD-Sportschau, in der ARD-Audiothek und im Webradio sowie beim HSVnetradio.

Direkt im Anschluss an das Spiel zwischen Werder und dem Hamburger SV zeigen Sky und DAZN ausführliche Nachberichte, Analysen, Interviews mit Spielern und Highlights. Unmittelbar nach Abpfiff gibt es bei RTL Plus (RTL+) eine Zusammenfassung mit allen Toren und Höhepunkten. Im Free-TV ist erst ab 18.30 Uhr ein Zusammenschnitt der Partie in der ARD-„Sportschau“ zu sehen. Zudem ist das Spiel am Samstag Teil der Zusammenfassung im ZDF um 21.45 Uhr. Sport1 darf außerdem am Sonntag zwischen 6 und 15 Uhr die Highlights aller Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga zeigen. Ab Montag präsentieren das ZDF und andere Medien dann kurze Clips von allen Spielen in sozialen Netzwerken wie TikTok oder Instagram.

Werder Bremen – HSV: Alle Infos im Überblick

Saison : Fußball-Bundesliga 2025/26, 30. Spieltag

: Fußball-Bundesliga 2025/26, 30. Spieltag Datum : Samstag, 18. April 2026

: Samstag, 18. April 2026 Spielort : Weserstadion, Franz-Böhmert-Straße 1, 28205 Bremen

: Weserstadion, Franz-Böhmert-Straße 1, 28205 Bremen Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Free-TV : keine Übertragung im Fernsehen

: keine Übertragung im Fernsehen Pay-TV : Sky (Abo) & DAZN (Abo/nur Konferenz)

: Sky (Abo) & DAZN (Abo/nur Konferenz) Stream / Livestream : Sky Go, WOW (Abo) & DAZN (Abo/nur Konferenz)

: Sky Go, WOW (Abo) & DAZN (Abo/nur Konferenz) Highlights: RTL+ (nach Spielende), ARD (Samstagabend), ZDF (Samstagabend), Sport1 (Sonntag)

Wenn Sie das HSV-Spiel nicht live im TV sehen können oder kein Abo bei Sky und DAZN haben, können Sie die Partie bei Werder Bremen stattdessen kostenlos im Liveticker verfolgen. Bei MOPO.de erfahren Sie per Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone alle wichtigen Highlights live und kostenfrei. Unser Ticker-Reporter meldet sich am Samstag rund eine Stunde vor Anpfiff ab 14.30 Uhr ganz aktuell mit der Startelf beider Mannschaften.

Wer spielt? Wer fällt aus? Die möglichen Aufstellungen

Beide Trainer werden in diesem Derby sehr wahrscheinlich ihre besten Spieler aufs Feld schicken. Schließlich geht es auch um den Derbysieg und damit um eine Extra-Motivation für die Profis und die Fans. Die Startelf wird daher auf beiden Seiten aus den Topstars bestehen. Beim HSV droht allerdings Luka Vuskovic mit einer Knieverletzung auszufallen, Werder muss auf den gesperrten Marco Friedl verzichten. Nach den Eindrücken aus dem Training in dieser Woche lassen sich die folgenden Aufstellungen vermuten:

HSV: Heuer Fernandes – Capaldo, Torunarigha, Omari – Mikelbrencis, Remberg, Grønbæk, Muheim – Vieira – Königsdörffer, Glatzel; Trainer: Polzin

Werder Bremen: Backhaus – Agu, Pieper, Coulibaly, Deman – Lynen – Stage, Puertas – Grüll, Schmid – Njinmah; Trainer: Thioune

Ausfälle: Vuskovic (Knieverletzung), Dompé (Fußverletzung), Røssing-Lelesiit (Syndesmoseriss), Poulsen (angeschlagen), Jatta (angeschlagen) / Friedl (Rot-Sperre), Topp (Kreuzbandriss), Adeh (Bänderverletzung), Hein (Handverletzung), Malatini (Syndesmoseverletzung), Boniface (angeschlagen), Weiser (angeschlagen)

Bilanz: Wie stehen die Chancen für den HSV?

Gegen Werder Bremen hat der HSV eine durchaus realistische Chance zu gewinnen, auch wenn ein Derby immer schwer vorherzusagen ist. In der Tabelle liegen die Hamburger jedoch auf Platz zwölf, drei Punkte vor den Bremern, die auf Rang 15 noch tiefer im Abstiegskampf stecken. Mit einem Sieg im Nordduell können beide einen entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Schließlich brauchen Hamburg und Bremen jeweils jeden Punkt im Endspurt dieser Saison.

Eine Szene, die in die Geschichte eingeht: Werder-Torhüter Tim Wiese mit seinem Kung-Fu-Tritt gegen HSV-Stürmer Ivica Olic. WITTERS Eine Szene, die in die Geschichte eingeht: Werder-Torhüter Tim Wiese mit seinem Kung-Fu-Tritt gegen HSV-Stürmer Ivica Olic.

Das Derby ist eine der häufigsten Paarungen aller Zeiten im deutschen Fußball. 157 Spiele hat es zwischen den beiden Rivalen bereits gegeben – in der Bundesliga, in der 2. Liga, im DFB-Pokal, in der Oberliga Nord, in der Europa League und im DFL-Ligapokal. Die Bilanz in diesem Klassiker ist dabei sehr ausgeglichen: Der HSV feierte 55 Siege, Bremen gewann 60 Partien, dazu gab es 42 Unentschieden. In der Vergangenheit hat diese Begegnung zahlreiche Geschichten geschrieben, doch vor allem der Kung-Fu-Tritt von Tim Wiese gegen Ivica Olic sowie die vier Duelle in nur 19 Tagen im Frühjahr 2009 sind vielen Fans noch gut im Gedächtnis. Damals warf Werder den HSV binnen drei Wochen aus dem DFB-Pokal, aus der Europa League und siegte in der Bundesliga.

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