„Werde den Namen nicht aussprechen“: Kommentatoren-Skandal um Ex-HSV-Keeper

Der Underdog schnupperte an der Sensation, dann schlug der Favorit in einer dramatischen Schlussphase zurück: Eigentlich hielt das Halbfinalspiel im FA-Cup zwischen Manchester City und dem FC Southampton hinreichend sportlichen Gesprächsstoff bereit. Überschattet wurde die Partie jedoch offenbar von einem Skandal im arabischen Fernsehen. In einer unfreiwilligen Hauptrolle: Ex-HSV-Keeper Daniel Peretz.

Wird im Mutterland des Fußballs ein Finalist des nationalen Pokalwettbewerbs ausgespielt, schaut die ganze Welt zu. Auch der arabische Sportsender „beIN Sports“ überträgt die Partie, stimmlich begleitet vom ägyptischen Kommentator Ali Mohammed Ali. Dann kommt es zum Eklat: Ali verweigert die Aussprache des Namens von Southamptons Schlussmann Daniel Peretz. „Ich werde den Namen des Torhüters von Southampton nicht nennen, und wir alle wissen, warum!“

Kommentator will Namen von Ex-HSV-Keeper Peretz nicht aussprechen

So legen es zahlreiche Posts auf der Kurznachrichtenplattform X nahe. Warum Ali die Aussprache des Namens verweigerte, erklärt er nicht, die Begründung scheint aber auf der Hand zu liegen: Peretz ist Israeli. Das Land wird für sein Vorgehen im Gazastreifen im Zuge des Krieges im Nahen Osten scharf kritisiert, im arabischen Raum ist eine anti-israelische Haltung nicht erst seit der Eskalation des Konflikts am 7. Oktober weitverbreitet – möglicherweise auch bei Kommentator Ali.

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Dabei war es kein Leichtes, Peretz‘ Namen zu umgehen: Der Schlussmann hielt seine Farben mit einigen herausragenden Taten im Spiel und schaffte so überhaupt erst die Grundlage dafür, dass die „Saints“ nach dem Führungstreffer durch Finn Azaz (79.) zumindest für ein paar Minuten wie der sensationelle Sieger aussahen. Dann aber legte City einen sensationellen Schlussspurt hin, drehte das Spiel durch Tore von Jeremy Doku (82.) und Nico (87.) und gewann letztlich verdient.

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Ein anderer, ungleich bedeutenderer Erfolg ist für Peretz und Southampton dagegen weiter in Reichweite: Dank einer sensationellen Rückrunde mit zuletzt 17 Ligaspielen ohne Niederlage darf der Zweitligist wieder vom Aufstieg träumen. Angesichts eines direkten Duells mit dem Tabellenzweiten Ipswich am Dienstag ist sogar noch der direkte Aufstieg möglich, die Teilnahme an den Playoffs hat das Team bereits sicher.