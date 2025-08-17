Wer wird die Nummer eins? Polzin kündigt Entscheidung in HSV-Torwartfrage an

Wer wird zum Bundesligastart das Tor des HSV hüten? Diese Frage nahmen Merlin Polzin und seine Profis mit nach Pirmasens. Doch wer nun denkt, dass der starke Auftritt von Daniel Heuer Fernandes beim 2:1 nach Verlängerung bereits den Ausschlag gab, sieht sich getäuscht: Entschieden ist weiterhin noch nichts. Auf die HSV-Keeper wartet eine Woche des Hoffens und Bangens.

Als Heuer Fernandes nach dem so knappen Erfolg durch den Kabinentrakt des Sportparks Husterhöhe schlenderte, machte er einen aufgeräumten Eindruck. Es waren die Momente, in denen die nervenaufreibenden 120 Minuten von dem Keeper abfielen und er realisiert haben dürfte, dass dieser Nachmittag für ihn gar nicht mal so schlecht gelaufen war. Der HSV siegte (wenn auch hauchzart) und der 32-Jährige konnte sich mit drei, vier guten bis starken Paraden auszeichnen. Es gab schon schlechtere Empfehlungen in einem Torwart-Duell.

Heuer Fernandes und Peretz liefern sich Duell ums HSV-Tor

Heuer Fernandes oder der vom FC Bayern geliehene Daniel Peretz – nur einer der beiden wird am kommenden Sonntag in Mönchengladbach im HSV-Tor stehen und als Nummer eins in die Saison starten. Beide erhielten zuletzt eine Chance über volle 90 Minuten: Peretz beim 0:2 bei RCD Mallorca, Heuer Fernandes im Pokal. Nimmt man allein diese Auftritte als Maßstab, müsste der Aufstiegsheld die Nase vorn haben. Oder?

Der, dem die Entscheidung obliegt, lässt sich weiterhin nicht in die Karten schauen. „Da spielen viele Erkenntnisse mit rein“, ließ Polzin wissen. „Wir sind mit den Trainern im Austausch und in der Analyse sehr akribisch.“

HSV-Trainer Polzin fällt die Entscheidung schwer

Polzin scheint die Entscheidung extrem schwer zu fallen. Auch deshalb will der Coach sich die Pirmasens-Partie nochmal genau ansehen. „Es wird ein Video-Meeting stattfinden, um die Leistung des Spiels in der Emotionalität richtig einschätzen zu können“, sagt er. Heißt: Heuer Fernandes‘ Glanzparaden allein müssen nicht zwingend reichen, um das Duell für sich zu entscheiden, sollte sich das Trainer-Team um Polzin, seine Assistenten Loic Favé und Richard Krohn sowie insbesondere Torwart-Trainer Sven Höh an anderen Dingen stören.

Lob verteilt Polzin an beide Keeper: „Sie pushen sich gegenseitig definitiv zu Höchstleistungen und übernehmen beide viel Verantwortung für die Mannschaft. Ich bin sehr froh, dass ich so eine Entscheidung treffen kann.“

Ein paar Tage wird es noch dauern, dann wissen alle Bescheid. „Wir werden diese Entscheidung ganz klar und transparent treffen“, kündigt Polzin an. Klar ist nur: Sollte Heuer Fernandes nach dem Auftritt in Pirmasens nicht den Vorzug erhalten, wäre das für den bisherigen Stammkeeper ein verdammt harter Schlag …