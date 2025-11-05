Wer darf stürmen? Wer wird fit? Vier wichtige HSV-Fragen vorm Dortmund-Spiel

Ein großes Spiel wirft seine Schatten voraus. Mehr als acht Jahre lang musste der HSV darauf warten, Borussia Dortmund mal wieder im Volkspark begrüßen zu dürfen. Der bislang letzte Auftritt endete im September 2017 mit einer 0:3-Klatsche. Am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) nun gibt es ein Wiedersehen mit dem BVB. Vorab aber stellen sich beim HSV mehrere wichtige Personalfragen. Die MOPO gibt ein Update.

Wird Nicolás Capaldo rechtzeitig fit? In Köln fehlte der Argentinier noch verletzungsbedingt und wurde in der Dreier-Abwehrkette von Mittelfeldmann Nicolai Remberg vertreten. Die gute Nachricht: Am Mittwoch stieg Capaldo wieder voll ins Training ein und absolvierte große Teile der Einheit. Nach dem Training soll er sich zuversichtlich gegeben haben. Sollte der 27-Jährige sein Pensum ab Donnerstag wie geplant weiter steigern können, wird er gegen den BVB spielen. Remberg rückt dann zurück in die Mittelfeld-Zentrale neben Albert Sambi Lokonga.

HSV-Stürmer Königsdörffer droht ein Bank-Platz

Wer soll gegen Dortmund stürmen? Neun Mal hintereinander durfte Ransford Königsdörffer beginnen, blieb aber in seinen insgesamt 659 Minuten torlos. Durchaus möglich, dass Yussuf Poulsen, dessen Fitnesszustand sich wöchentlich verbessert, den Vorzug in der Spitze erhält. Die Tendenz: Für Königsdörffer könnte es diesmal eng werden.

Bringt Polzin Gocholeishvili von Beginn an? Noch ist es ein offenes Rennen zwischen dem Georgier und William Mikelbremcis, der ihn in Köln als Rechtsverteidiger vertrat. Auch hier werden in dieser Woche beide Varianten geprobt. Den Ausschlag dürfte geben, inwieweit Gocholeishvili, der nach seinem Nasenbeinbruch in den Spielen auf einen Gesichtsschutz verzichten möchte, ohne Hemmungen in Zweikämpfe geht. Polzin hat das genau im Blick.

Wen bringt HSV-Trainer Polzin hinten rechts?

Wer rückt in den Kader? Da mit Immanuel Pherai und Fábio Vieira zwei HSV-Profis gelb-rot-gesperrt sind, werden Plätze im Aufgebot frei. Der eine ist für Capaldo reserviert. Um den anderen streiten sich die Flügelspieler Fabio Baldé und Emir Sahiti. Tendenz: Der Kosovare wird auch zum siebten Mal in Folge nur auf der Tribüne landen, Baldé hat die Nase vorn.

Zwei Einheiten (beide unter Ausschluss der Öffentlichkeit) bleiben Polzin noch. Am Samstag, wenn gegen 14.30 Uhr die Aufstellungen verkündet werden, sind alle Rätsel gelöst.