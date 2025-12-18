mopo plus logo
Die HSV-Profis Luka Vuskovic und Fábio Vieira jubeln zusammen

Luka Vuskovic (l.) und Fábio Vieira sind zwei von fünf Leihspielern im aktuellen HSV-Kader. Foto: WITTERS

Wer bleibt, wer geht? So plant der HSV mit seinen fünf Leihspielern

Zum HSV-Aufgebot gehören mit Luka Vuskovic, Fábio Vieira, Warmed Omari, Giorgi Gocholeishvili und Daniel Peretz gleich fünf Leihspieler, die zusammengerechnet fast die Hälfte dieses Gesamtwertes ausmachen. Die zentralen Fragen lauten: Wer hat in Hamburg wirklich eine Zukunft? Für welche Profis existiert eine Kaufoption – und wie realistisch ist es, dass sie gezogen wird? Die MOPO kennt die Details.


