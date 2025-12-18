Zum HSV-Aufgebot gehören mit Luka Vuskovic, Fábio Vieira, Warmed Omari, Giorgi Gocholeishvili und Daniel Peretz gleich fünf Leihspieler, die zusammengerechnet fast die Hälfte dieses Gesamtwertes ausmachen. Die zentralen Fragen lauten: Wer hat in Hamburg wirklich eine Zukunft? Für welche Profis existiert eine Kaufoption – und wie realistisch ist es, dass sie gezogen wird? Die MOPO kennt die Details.





