Jede Woche vergibt die MOPO Noten für die HSV-Profis, die auf dem Platz standen. Wer performt diese Saison wie gut? Hier geben wir Ihnen einen Überblick.

Wie gut haben die HSV-Profis in der aktuellen Saison abgeschnitten? Welcher Hamburger Akteur zeigte die beste Leistung? Und wer blieb hinter den Erwartungen zurück? Nach jedem Bundesliga- und DFB-Pokal-Spiel des Hamburger SV vergibt die MOPO Noten an alle Spieler mit mindestens 30 Minuten Einsatzzeit. Hier gibt es für Sie alle HSV-Noten der MOPO für die Saison 2026/27 im Überblick – nach jedem Spieltag aktualisiert.

Berücksichtigt sind alle Pflichtspiele, in denen ein HSV-Profi zum Einsatz kommt und mindestens 30 Minuten lang auf dem Platz steht. Zuletzt aktualisiert wurde dieser Artikel mit den MOPO-Noten zum Bundesliga-Spiel bei Borussia Dortmund (0:2).

Alle MOPO-Noten der HSV-Profis im Überblick

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Platz 9: Martin Adeline (ø xxx in xx Spielen) WITTERS Platz 8: Bakery Jatta (ø 3,75 in 2 Spielen) WITTERS Platz 3: Albert Sambi Lokonga (ø 3,50 in 2 Spielen) WITTERS Platz 3: Nicolai Remberg (ø 3,50 in 2 Spielen) WITTERS Platz 3: Patson Daka (ø 3,50 in 2 Spielen) WITTERS Platz 3: Nicolás Capaldo (ø 3,50 in 2 Spielen) WITTERS Platz 3: Sebastiaan Bornauw (ø 3,50 in 2 Spielen) WITTERS Platz 2: Louis Lemke (ø 2,75 in 2 Spielen) WITTERS Platz 1: Albert Grønbæk (ø 2,50 in 2 Spielen) WITTERS

MOPO-Noten der Profis mit weniger als zwei Einsätzen

Spieler Spiele Schnitt Daniel Heuer Fernandes 1 3,00 Bilal Nadir 1 3,50 Shafiq Nandja 1 3,50 Otto Stange 1 3,50 Sander Tangvik 1 4,00 Jordan Torunarigha 1 4,50

Die HSV-Noten der einzelnen Spiele zum Nachlesen

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Bewertet sind alle Pflichtspiele des HSV, in denen der Spieler mindestens 30 Einsatzminuten hatte.