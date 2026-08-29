HSV
Wer begeistert? Wer enttäuscht? Alle MOPO-Noten der HSV-Profis im Überblick
Jede Woche vergibt die MOPO Noten für die HSV-Profis, die auf dem Platz standen. Wer performt diese Saison wie gut? Hier geben wir Ihnen einen Überblick.
Wie gut haben die HSV-Profis in der aktuellen Saison abgeschnitten? Welcher Hamburger Akteur zeigte die beste Leistung? Und wer blieb hinter den Erwartungen zurück? Nach jedem Bundesliga- und DFB-Pokal-Spiel des Hamburger SV vergibt die MOPO Noten an alle Spieler mit mindestens 30 Minuten Einsatzzeit. Hier gibt es für Sie alle HSV-Noten der MOPO für die Saison 2026/27 im Überblick – nach jedem Spieltag aktualisiert.
Berücksichtigt sind alle Pflichtspiele, in denen ein HSV-Profi zum Einsatz kommt und mindestens 30 Minuten lang auf dem Platz steht. Zuletzt aktualisiert wurde dieser Artikel mit den MOPO-Noten zum Bundesliga-Spiel bei Borussia Dortmund (0:2).
Alle MOPO-Noten der HSV-Profis im Überblick
MOPO-Noten der Profis mit weniger als zwei Einsätzen
|Spieler
|Spiele
|Schnitt
|Daniel Heuer Fernandes
|1
|3,00
|Bilal Nadir
|1
|3,50
|Shafiq Nandja
|1
|3,50
|Otto Stange
|1
|3,50
|Sander Tangvik
|1
|4,00
|Jordan Torunarigha
|1
|4,50
Die HSV-Noten der einzelnen Spiele zum Nachlesen
1. Spieltag (0:2 in Dortmund)
DFB-Pokal, 1. Runde (3:0 in Verl)
Bewertet sind alle Pflichtspiele des HSV, in denen der Spieler mindestens 30 Einsatzminuten hatte.