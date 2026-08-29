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Wer begeistert? Wer enttäuscht? Alle MOPO-Noten der HSV-Profis im Überblick

Robin Meyer
Robin Meyer Sportredakteur in der MOPO-Sportredaktion seit 2017
Ransford Königsdörffer, Aboubaka Soumahoro, Jean-Luc Dompé und Rayan Philippe jubeln
Wie gut schnitten die HSV-Profis Ransford Königsdörffer, Aboubaka Soumahoro, Jean-Luc Dompé, Rayan Philippe (v.l.) und ihre Teamkollegen bislang ab?

Jede Woche vergibt die MOPO Noten für die HSV-Profis, die auf dem Platz standen. Wer performt diese Saison wie gut? Hier geben wir Ihnen einen Überblick.

Wie gut haben die HSV-Profis in der aktuellen Saison abgeschnitten? Welcher Hamburger Akteur zeigte die beste Leistung? Und wer blieb hinter den Erwartungen zurück? Nach jedem Bundesliga- und DFB-Pokal-Spiel des Hamburger SV vergibt die MOPO Noten an alle Spieler mit mindestens 30 Minuten Einsatzzeit. Hier gibt es für Sie alle HSV-Noten der MOPO für die Saison 2026/27 im Überblick – nach jedem Spieltag aktualisiert.

Berücksichtigt sind alle Pflichtspiele, in denen ein HSV-Profi zum Einsatz kommt und mindestens 30 Minuten lang auf dem Platz steht. Zuletzt aktualisiert wurde dieser Artikel mit den MOPO-Noten zum Bundesliga-Spiel bei Borussia Dortmund (0:2).

Alle MOPO-Noten der HSV-Profis im Überblick

Martin Adeline posiert im HSV-Trikot beim Fototermin des Hamburger SV in Hamburg.
Platz 9: Martin Adeline (ø xxx in xx Spielen)
Bakery Jatta posiert im weißen HSV-Trikot beim Fototermin vor weißem Hintergrund.
Platz 8: Bakery Jatta (ø 3,75 in 2 Spielen)
Albert Sambi Lokonga posiert im weißen Trikot des Hamburger SV vor hellem Hintergrund.
Platz 3: Albert Sambi Lokonga (ø 3,50 in 2 Spielen)
Nicolai Remberg posiert in Hamburg im weißen Trikot des Hamburger SV vor hellem Hintergrund.
Platz 3: Nicolai Remberg (ø 3,50 in 2 Spielen)
Patson Daka posiert vor weißem Hintergrund im Trikot des Hamburger SV.
Platz 3: Patson Daka (ø 3,50 in 2 Spielen)
Nicolas Capaldo posiert im HSV-Heimtrikot vor weißem Hintergrund beim Fototermin in Hamburg.
Platz 3: Nicolás Capaldo (ø 3,50 in 2 Spielen)
Sebastiaan Bornauw posiert im HSV-Trikot vor weißem Hintergrund.
Platz 3: Sebastiaan Bornauw (ø 3,50 in 2 Spielen)
Louis Lemke posiert im weißen Trikot des Hamburger SV beim Fototermin in Hamburg.
Platz 2: Louis Lemke (ø 2,75 in 2 Spielen)
Albert Grønbæk posiert in HSV-Trikot beim Fototermin 2026 in Hamburg.
Platz 1: Albert Grønbæk (ø 2,50 in 2 Spielen)

MOPO-Noten der Profis mit weniger als zwei Einsätzen

Spieler Spiele Schnitt
Daniel Heuer Fernandes13,00
Bilal Nadir13,50
Shafiq Nandja13,50
Otto Stange13,50
Sander Tangvik14,00
Jordan Torunarigha14,50

Die HSV-Noten der einzelnen Spiele zum Nachlesen

1. Spieltag (0:2 in Dortmund)

DFB-Pokal, 1. Runde (3:0 in Verl)

Bewertet sind alle Pflichtspiele des HSV, in denen der Spieler mindestens 30 Einsatzminuten hatte.

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