„Wenn die schon wieder da sind …“: Didi Hamann verrät seine HSV-Prognose

Mit dem 1. FC Köln und dem HSV sind zwei Fußball-Schwergewichte zurück im Oberhaus. Das freut viele deutsche Fans – und auch Experten. Dietmar „Didi“ Hamann hatte als Sky-Experte für viele Bundesliga-Partien in den vergangenen Jahren wenig zum „Effzeh“ und zu den Hamburgern zu sagen, das ändert sich aber fortan. Der Ex-Profi wird bald wöchentlich seine Meinung auch zum HSV äußern – und hat bereits eine klare Prognose.

Ebendiese lautet mit Blick auf Zweitliga-Meister Köln sowie die Mannschaft von Merlin Polzin: „dass sie die Klasse halten“. Hamann glaubt an die beiden Aufsteiger, das unterstrich er bei der Saisoneröffnung von Pay-TV-Sender Sky am Dienstagvormittag. „Wir hatten in den letzten Jahren immer Aufsteiger mit etwas weniger großen Namen, und da hat es immer geheißen: Die werden direkt wieder zurückgehen“, erinnert sich der 51-Jährige an Vereine wie den SV Darmstadt 98 (Aufstieg 2022/23, Abstieg 2023/24) oder zuletzt Holstein Kiel (Aufstieg 2023/24, Abstieg 2024/25).

Didi Hamann über „Power und Wucht“ von HSV und Köln

Dass dem HSV und Köln in der kommenden Spielzeit ein ähnliches Schicksal wie den Darmstädtern oder den Kielern ereilt, damit rechnet Hamann nicht. „Dieses Jahr ist so eine Situation, da kommen zwei, wo du schon allein von der Power und der Wucht her sagst: Also, wenn die schon mal wieder da sind, dann sollten sie auch im ersten Jahr die Klasse halten“, erwartet der Ex-Bayern-Spieler – und findet: „Das macht den Abstiegskampf umso spannender.“

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nur: Wer ist stattdessen gefährdet, wenn sich sowohl die Rothosen als auch die Domstädter in der deutschen Beletage festbeißen werden? „Der FC St. Pauli oder Heidenheim müssen wirklich vom ersten Spieltag an beißen“, prognostiziert Hamann, weil es ihn „nicht wundern würde“, wenn der HSV und Köln die Klasse halten. Und noch zwei andere Klubs sieht der Bundesliga-Fachmann in der Abwärtsspirale: „Bei Hoffenheim kann das immer schön in die falsche Richtung gehen. In Gladbach ist es auch relativ fragil, was da passiert ist“, sagt Hamann und schlussfolgert: „Ich glaube, dass wir am 30. Spieltag mindestens einen da unten sehen, von dem sich’s jetzt keiner vorstellen kann.“

Terodde über den HSV: „Attraktivster Fußball der 2. Liga“

Dass der HSV sich nicht sofort auf den Abstiegsrängen wiederfinden wird, das erwartet auch Simon Terodde. Der ehemalige Stürmer kennt Hamburg (34 Pflichtspiele, 24 Tore) und Köln (82 Pflichtspiele, 43 Tore) aus seiner aktiven Karriere bestens – und macht keinen Hehl aus seinen Hoffnungen. Sein Wunsch sei, dass beide Traditionsvereine nicht bloß 2025/26, sondern auch 2026/27 ganz oben an den Start gehen werden. „Weil die in die Bundesliga gehören“, begründet Terodde und betont: „Beiden Klubs wünsche ich eine ganz, ganz lange Zeit in der Bundesliga.“

Das könnte Sie auch interessieren: Alle TV-Infos! Warum Aufsteiger HSV ein „Top-Kandidat“ fürs Sky-Topspiel ist

Der 37-Jährige wird auch in der kommenden Saison vor allem als Zweitliga-Experte für Sky im Einsatz sein – also künftig nicht mehr bei TV-Übertragungen von Spielen des HSV oder Köln an der Seitenlinie stehen. „Wir haben zwei Big Player verloren in der 2. Liga“, weiß Terodde um die Strahlkraft der Aufsteiger. Aber auch spielerisch hätten diese beiden Teams in Liga zwei am meisten überzeugt: „Der HSV hat für mich den attraktivsten Fußball der 2. Liga gespielt und ist verdient aufgestiegen“, sagt Terodde sogar. „Trotzdem hat man am Ende wieder gemerkt, dass auch der HSV sich so ein bisschen über die Ziellinie rettet.“ Letztlich haben die Hamburger das geschafft. Und deshalb stehen sie in den kommenden Monaten unter genauester Beobachtung der meinungsstarken Experten um Hamann.