„Weltklasse!“ Stürmer des nächsten HSV-Gegners sorgt für Internet-Hit

„Auf das nächste Spiel müssen wir uns gut vorbereiten, weil da auch wieder einiges auf uns zukommen wird.“ Das hatte HSV-Trainer Merlin Polzin nach dem 0:1 in Augsburg gesagt – mit Blick auf das kommende Heimspiel gegen Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de). Der VfB hat nach den ersten elf Spieltagen nicht nur 13 Punkte mehr als die Hamburger gesammelt. Auch bei Toren und Gegentoren steht der Tabellenfünfte deutlich besser da. Und einer spielte sich zuletzt bei den Schwaben besonders in den Vordergrund: Mittelstürmer Deniz Undav – erst mit seinen Toren, dann mit seinen Worten.

Beim 3:3 in Dortmund holte der VfB am Samstag immerhin einen Punkt. Undav war dabei der Mann des Spiels. Drei Treffer gelangen dem Nationalspieler in der zweiten Halbzeit. Damit erzielte er in einer Partie dreimal so viele Tore wie alle HSV-Mittelstürmer zusammen (erst eins, Ransford Königsdörffer gegen Dortmund).

Stuttgart-Trainer feiert seinen Mittelstürmer Undav

„Was Deniz in der zweiten Halbzeit gespielt hat, war einfach Weltklasse. Die Auszeichnung als Man of the Match geht zu Recht an ihn – da kann es keinen anderen geben“, sagte VfB-Coach Sebastian Hoeneß nach dem Spiel. Undav widersprach nicht. Gerade sein dritter Treffer, als er sich in der Nachspielzeit um die eigene Achse gedreht hatte und dann eiskalt zum 3:3 vollstreckte, brachte sogar ihn selbst ins Schwärmen. „Weltklasse, wie ich meinen Körper reinstelle und durch die Beine abschließe, muss ich sagen,“, so der 29-Jährige.

Ein Stürmer, der sich selbst als Weltklasse bezeichnet – das ist selten. Entsprechend heftig reagierte das Netz. Seine Aussage verbreitete sich rasant, der VfB-Angreifer wurde dafür vor allem gefeiert. Für Undav ein besonderer Moment, den er aber auch realistisch einordnen kann. „Wenn ich jetzt drei Spiele nicht treffe, bin ich wieder ein schlechter Spieler. Ich muss konstant Leistung bringen und Tore schießen.“

Die nächste Chance dazu hat Undav am Donnerstag (21 Uhr) in der Europa League beim niederländischen Erstligisten Go Ahead Eagles. Danach geht es mit Stuttgart weiter zum HSV in den Volkspark. Undav, der in den vergangenen beiden Liga-Partien insgesamt fünf Tore erzielt hat, will nachlegen – am liebsten sicherlich erneut im Stil eines Weltklasse-Stürmers. Für ihn wird es der erste Auftritt im Volksparkstadion und gegen die HSV-Profis. Bislang hat Nordlicht Undav, der aus Varel (Friesland) kommt, nur mit Havelse und Braunschweig II gegen die zweite Mannschaft der Hamburger in der Regionalliga gespielt. Mittlerweile ist er längst in einer anderen Klasse unterwegs.