Weitere Ab- und Zugänge: So geht der HSV in das Transfermarkt-Finale

Die Winterwechselperiode ist auf der Zielgeraden – und im HSV-Kader kommt noch einmal richtig Bewegung rein. Das gilt nicht nur für die Zugangs-, sondern auch für die Abgangsseite. Mindestens zwei weitere Spieler sollen die Mannschaft noch verlassen. Einer stand beim 2:2 gegen Bayern schon nicht mehr im Kader.

Mit Omar Megeed und erstmals auch dem 16-jährigen Louis Lemke saßen am Samstag im Bundesliga-Topspiel zwei Nachwuchsspieler auf der HSV-Bank. Es lag nicht an fehlenden Alternativen für Merlin Polzin. Auch Aboubaka Soumahoro wäre grundsätzlich fit für den Hit gegen die Bayern gewesen. Auf das Abwehr-Talent aus Frankreich wurde aber verzichtet, weil es kurz vor einem Wechsel steht.

Soumahoro soll bis zum Sommer verliehen werden

Im vergangenen Winter war Soumahoro für rund zwei Millionen Euro vom FC Paris in den Volkspark gewechselt. Für den HSV sollte es eine Investition in die Zukunft sein. Große Schritte konnte der 20-Jährige in Hamburg bislang allerdings nicht machen: In dieser Saison kommt er lediglich auf vier Liga-Einsätze. Für seine Entwicklung ist das zu wenig. Nun steht er bereits wieder vor dem Abschied – allerdings nur auf Zeit.

Um Spielpraxis zu sammeln, soll Soumahoro für den Rest der Saison verliehen werden. Mit dem französischen Zweitligisten AS Saint-Étienne wurde dafür jetzt offenbar auch der passende Klub gefunden. In Frankreich wird berichtet, dass sich der Transfer auf der Zielgeraden befindet.

Ähnlich sieht es bei Immanuel Pherai aus. Der Offensivspieler stand gegen Bayern zwar noch im HSV-Kader und kam kurz vor Schluss sogar zum Einsatz. An seiner Situation hat das allerdings nichts geändert. Auch er will – und muss – mehr spielen. Die heißeste Spur führt weiterhin zum Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Gerüchte gab es zuletzt zudem um einen vorzeitigen Abgang von William Mikelbrencis. Das ist im Volkspark allerdings nicht geplant.

Soumahoro und Pherai sollen nach Jonas Meffert, Daniel Peretz, Emir Sahiti, Anssi Suhonen, Gui Ramos und Silvan Hefti die Winterabgänge Nummer sieben und acht werden. Zudem ist weiterhin Noah Katterbach auf der Suche nach einem neuen Klub. Mit Sander Tangvik, Damion Downs, Albert Grønbæk und Almugera Kabar (noch nicht offiziell verkündet) stehen dem bislang vier Zugänge gegenüber. Ein weiterer Neuer für die Offensive soll bis Montag noch folgen.