Robert Glatzel und Jonas Meffert gehen die HSV-Treppe runter

Leader in Zweitliga-Zeiten, Ersatzspieler nach dem Aufstieg: Robert Glatzel (l.) und Jonas Meffert geben sich professionell – und nachdenklich. Foto: WITTERS

paidWeil er einen Wechsel anstrebt? HSV-Held trennt sich von seinem Berater

Allmählich ruckelt es sich zusammen. Nach dem XXL-Umbruch des Sommers (zwölf Neue, 17 Abgänge) kristallisiert sich ein neues HSV-Gerüst heraus, das den Fans Mut macht und mit dem sie sich identifizieren können. Dem kleinen Zwischenspurt mit vier Punkten aus den Partien gegen Heidenheim (2:1) und bei Union Berlin (0:0) wollen die Profis am Sonntag gegen Mainz weitere Zähler folgen lassen. Sportlich zeigt der Pfeil nach oben. Und dennoch: Längst nicht alle Spieler sind mit ihrer Situation zufrieden – insbesondere einige Aufstiegshelden schieben Frust. Möglich, dass das schon im Winter zu weiteren prominenten Abgängen führt.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

