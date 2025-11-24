Highlight im Volkspark: HSV erwartet nächsten Mega-Ansturm der Fans

Nichts geht mehr in diesem Jahr im Volkspark. Außer ein paar VIP-Tickets sind alle Karten für die Partien gegen Stuttgart (kommenden Sonntag), Kiel (3.12./Pokal), Werder Bremen (7.12.) und Frankfurt (20.12.) vergriffen. Und auch beim erstmals im Volkspark angesetzten Weihnachtssingen könnten rund 40.000 Fans dabei sein …

Am 9. Dezember wird die HSV-Arena im vorweihnachtlichen Glanz erstrahlen. Ab 17.30 Uhr bittet der Verein seine Anhänger zum gemeinsamen Singen und folgt damit anderen Vereinen wie Union Berlin oder Borussia Dortmund. Auch die Profis und das Frauen-Team werden anwesend sein. Auf der Bühne geben Rolf Zuckowski, der Seemans-Chor Hamburg, „Abschlach!“ und Voice-of-Germany-Talent Linus Bruhn den Takt vor.

Ab Dienstag gibt es Tickets für das HSV-Weihnachtssingen

Karten für die Veranstaltung sind ab Dienstag (10 Uhr) erhältlich und kosten je nach Platzwahl 15 oder 20 Euro. Der Überschuss kommt der HSV-Stiftung „Der Hamburger Weg“ zu Gute. Auch der traditionelle Weihnachtstag der Stiftung steigt am 9. Dezember im Stadion. Bei der jährlichen Spendenaktion werden Wünsche von Kindern und Jugendlichen aus sozialen Einrichtungen in Hamburg erfüllt. Alle Spender der Geschenke erhalten freien Eintritt zum Weihnachtssingen.

Offen, wie voll der Volkspark dann wirklich werden kann. Drei Tribünenseiten (Nord, Süd, West) stehen den Besuchern zur Verfügung, vor der Osttribüne wird die Bühne aufgebaut. Rund 40.000 Fans dürften allerdings dabei sein können und einen passenden Rahmen für die Weihnachts-Premiere liefern.

Aus Sicht des HSV wäre es die Fortsetzung und Abrundung einer noch nie dagewesenen Fan-Invasion im Volkspark. Bis Ende des Jahres werden alle neun Pflichtspiele der Hinrunde ausverkauft gewesen sein. Der Verein steuert scheinbar unaufhaltsam auf einen neuen Zuschauerrekord zu.