Wegen Vuskovic: Fan-Ansturm beim HSV – aber auch enttäuschte Gesichter

So einen Ansturm hatte der HSV in dieser Saison noch nicht erlebt. Kurzfristig öffnete der Verein die Tore für seine Anhänger und ließ am Mittwochnachmittag öffentlich trainieren. Gleich 500 Fans nutzten die Chance, sich auf den letzten Drücker noch Autogramme von ihren Lieblingen um Luka Vuskovic zu besorgen. Allerdings erlebten sie dabei auch eine kleine Enttäuschung.

Der HSV rief und die Fans kamen in überraschend großer Zahl. Nachdem die Profis am Montag und Dienstag frei hatten, waren bis zum abschließenden Saisonauftritt in Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) eigentlich ausschließlich Einheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit angesetzt. Erst am Mittwochvormittag um 11 Uhr beschloss der Verein, kurzfristig doch noch Fans für die Auftakteinheit in die Woche zuzulassen. Angesichts der gerade begonnenen Schulferien in Hamburg ein feiner Zug. Ansonsten hätte der Anhang die HSV-Profis vor der Sommerpause gar nicht mehr zu Gesicht bekommen.

Profis und Trainer bedankten sich mit Training bei den Fans

„Wir wollten auf diese Weise noch mal danke sagen“, sagte Assistenztrainer Loic Favé nach dem Training. „Das haben viele Fans angenommen, das ist auf jeden Fall etwas Besonderes.“ Wie die Profis schrieben sich auch Trainer Merlin Polzin und sein Staff die Finger wund und demonstrierten Fannähe. „Aber das ist ja auch etwas, was den Verein ausmacht“, ließ Favé wissen.

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Und dennoch: Es gab auch lange Gesichter. Ein Großteil der Fans wollte insbesondere die Chance nutzen, sich ein Autogramm von Youngster Vuskovic zu sichern, der nach seiner Leihe im Sommer zu Tottenham zurückkehren wird. Diejenigen Anhänger, die sich am Trainingsplatz versammelt hatten, wurden von dem Kroaten fleißig bedient.

Vuskovic spielt gegen Leverkusen letztmals für den HSV

Die andere Hälfte, die an der Treppe Richtung Trainingstrakt wartete, wurde allerdings bitter enttäuscht. Im Laufschritt nahm Vuskovic Stufe für Stufe und verschwand anschließend. Da halfen auch keine „Luka, Luka“-Rufe der Anhänger.

Großer Andrang: Die HSV-Fans warten nach dem Training geduldig auf die Profis. Braasch/MOPO Großer Andrang: Die HSV-Fans warten nach dem Training geduldig auf die Profis.

Vuskovic soll am Samstag in Leverkusen ein letztes Mal für den HSV auflaufen, um zwei andere Profis aber muss gezittert werden. Robert Glatzel leidet weiterhin unter Wadenproblemen und konnte am Mittwoch nur individuell trainieren. Es wird eng für den Angreifer. Das könnte auch für Nicolás Capaldo gelten. Der Defensivmann, der im vorläufigen WM-Aufgebot Argentiniens steht, musste aufgrund von Rückenproblemen pausieren.

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Zwei Einheiten, am Donnerstag und Freitag, bleiben dem Duo vor dem Leverkusen-Spiel noch, um fit zu werden. Einen Schritt weiter ist Miro Muheim. Der Schweizer absolvierte am Mittwoch die komplette Einheit und steht vor seinem Comeback.