Wechselt ein VfB-Star zum HSV? Berater klärt auf: Das ist dran am Gerücht

Er scheint es sich gut gehen zu lassen, keine Frage. Am vergangenen Sonntag teilte Silas Katompa-Mvumpa (26) ein Foto in den sozialen Netzwerken, auf dem der Angreifer des VfB Stuttgart einen lässigen und gut gelaunten Eindruck vermittelt. Derzeit genießt er seinen Urlaub im spanischen Marbella, nebenbei ist er aber auch Gegenstand größerer Transfer-Diskussionen. Vor einigen Tagen ploppten Nachrichten auf, laut denen der 26-Jährige in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem HSV stehe. Was aber ist dran an den Gerüchten? Silas‘ Berater Mehmet Eser klärt im Gespräch mit der MOPO auf.

Kaum war das Gerücht auf dem Markt, wurde in HSV-Fankreisen heiß diskutiert. Ist Silas einer für den Aufsteiger? Würde er den HSV in der Offensive breiter aufstellen? Oder wäre er den Bossen angesichts seines Marktwertes von etwa sieben Millionen Euro ohnehin zu teuer?

Für Stuttgart bestritt Silas fast 100 Bundesligaspiele

Fakt ist: Seine Bundesliga-Tauglichkeit stellte Silas in den vergangenen Jahren unter Beweis. 91 Mal kam er für den VfB im Oberhaus zum Einsatz, erzielte dabei 21 Treffer und bereitete zwölf weitere vor. Ordentliche Zahlen. Dennoch: Anfang September trennten sich die Wege vorerst, weil die Konkurrenz in der Stuttgarter Offensive zu groß wurde. Bei Roter Stern Belgrad kam der Kongolese, der auf beiden Flügeln und im Zentrum aufgeboten werden kann, auf fünf Tore in 16 Liga-Einsätzen, traf auch zwei Mal in der Champions League (acht Partien). Die Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro ist den Belgrader Bossen allerdings zu hoch.

Der Stürmer (besitzt noch einen VfB-Vertrag bis 2026) wäre entsprechend wieder auf dem Markt. Was aber ist dran am HSV-Gerücht?

Mehrere Berater wollen Silas zum HSV vermitteln

Tatsächlich erreichten die Spekulationen auch Silas‘ Agenten Mehmet Eser. „Bei mir haben sich mehrere Berater gemeldet, die mir gesagt haben, dass sie Silas zum HSV vermitteln könnten“, sagte Eser der MOPO. „Allerdings hat sich vom HSV noch niemand bei mir gemeldet. Ich habe aber eigentlich traditionell gute Beziehungen nach Hamburg.“ Bereits im Sommer 2018 fädelte Eser die einjährige Leihe des damaligen Stuttgarters Orel Mangala (jetzt Everton) zum HSV ein.

In Bezug auf die HSV-Gerüchte um Silas heißt es derzeit aber: Es gibt nichts Konkretes. Auch wenn offenbar gleich mehrere Agenten ein Interesse daran haben, Silas zum HSV zu vermitteln. Er wird es verfolgen, auch aus Marbella. Ganz entspannt, so macht es zumindest den Eindruck.