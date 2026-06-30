Ende Januar wechselte Gui Ramos vom HSV zu Beijing Guoan – und startete in China sofort durch. Nach mehreren Jahren des Frusts hat der Abwehrspieler wieder sein Glück gefunden.

Er war der erste HSV-Torschütze der abgelaufenen Spielzeit – und dann ganz plötzlich weg. Im Winter verließ Gui Ramos den Volkspark und wechselte in die chinesische Super League zu Beijing Guoan. Ein großes Abenteuer und der Start in eine für Ramos völlig neue Welt. Fünf Monate später steht fest: Für den Portugiesen war es ein Wechsel ins große Glück.

Voller Stolz blickt der HSV auf seine abgelaufene Saison zurück, mit Rang 13 fuhr der Aufsteiger auf Anhieb eine starke Platzierung ein. Wer weiß aber, wie die Serie wohl ohne Ramos verlaufen wäre. Als der HSV Mitte August beim Oberligisten FK Pirmasens im Pokal sein erstes Pflichtspiel der Saison absolvierte, avancierte der Portugiese zum großen Retter. In der Nachspielzeit glich er per Kopf aus, ehe sich der HSV in der Verlängerung mit 2:1 durchsetzte und um eine der größten Blamagen der Vereinsgeschichte herumkam.

Der HSV erhielt für Ramos eine Mini-Ablöse

Anzeige

Es sind sonderbare Geschichten, die der Fußball mitunter schreibt. Diese gehörte dazu, denn eigentlich sollte Ramos zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr im HSV-Kader stehen. Nach acht weiteren Joker-Einsätzen in der Bundesliga aber nutzte der 28-Jährige das Transferfenster des Winters, um sich dann doch aus Hamburg zu verabschieden. Der HSV erhielt zumindest noch eine Mini-Ablöse in Höhe von 100.000 Euro.





Anzeige

Die WochenMOPO 26/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • 38 Grad – ist das jetzt normal?! „Hamburg erlebt einen Hitze-Dom“ • Sternbrücke: Der Umzug des neuen Stahl-Kolosses beginnt • 16 Seiten Sport: Die Geheimnisse der deutschen WM-Stars • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Das fantastische Ballett „Wunderland“

Ein Wechsel, der sich auszahlen sollte. 7500 Kilometer entfernt blüht der Portugiese in Peking so auf wie seit Jahren nicht mehr. Weder in Bielefeld (2021 bis 2023, Doppel-Abstieg von der Bundesliga in die Dritte Liga) noch beim HSV (ab Sommer 2023 als Dauer-Reservist) oder zwischenzeitlich auf Leihbasis beim portugiesischen Erstligisten CD Santa Clara. Nun hat Ramos sein Glück gefunden.

Ex-HSV-Profi Ramos wurde chinesischer Supercupsieger

Anzeige

Bereits wenige Wochen nach seiner Ankunft feierte er mit seinem Verein den Gewinn des chinesischen Supercups. Nur ein einziges seiner bislang 18 Pflichtspiele verpasste Ramos, 16 Mal stand er die kompletten 90 Minuten auf dem Platz. Am Samstag nun köpfte er zum Rückrundenstart gegen Wuhan (1:0) sein zweites Saisontor und jubilierte via Instagram: „Ich bin so glücklich, das Siegtor erzielt zu haben. Weiter geht’s!“

In China gilt der Innenverteidiger als eine der besten Verstärkungen dieser Saison – obwohl Beijing aktuell auf Rang sieben von 16 Teams den eigenen Erwartungen in der Super League noch nicht vollständig gerecht wird. Selbst die Chinesen sind verwundert und erfreut darüber, dass sich der Legionär trotz der unterschiedlichen Kultur so zügig und problemlos akklimatisierte.

Viele HSV-Weggefährten freuen sich mit Ramos

Wie sehr Ramos auch von seinen früheren HSV-Kollegen noch geschätzt wird, verdeutlichen die Reaktionen auf den jüngsten Insta-Post nach seinem Tor. Ob nun Immanuel Pherai, Daniel Elfadli, Nicolai Remberg, Max Bergmann (Co-Trainer Analyse) oder die Ex-HSV-Profis Ignace van der Brempt (steht in Como unter Vertrag, soll den Verein aber verlassen) und Ransford Königsdörffer (wechselt nach Mainz) – sie alle reagierten mit einem „Gefällt mir“.





Das tat im Übrigen auch Noah Katterbach. Der Linksverteidiger wird in den kommenden Tagen vom HSV zu Eintracht Braunschweig wechseln und dort ebenfalls sein Glück suchen. Zwar keine 7500 Kilometer Luftlinie entfernt, sondern nur schlanke 150. Dennoch dient Ramos auch ihm als Vorbild. Dafür, dass man mit einem Wechsel mitunter alles richtig machen kann.