Miro Muheim und Daniel Elfadli, den es nach Österreich zieht, fehlten beim HSV-Training am Mittwoch. Auch Immanuel Pherai könnte den Verein noch verlassen. Der aktuelle Stand.

Miro Muheim, Daniel Elfadli und Fábio Vieira (v.l.) werden in der neuen Saison nicht gemeinsam für den HSV auflaufen. Witters

Immanuel Pherai und Joel Agyekum haben auch am Mittwoch mit ihren HSV-Kollegen trainiert. Zwei andere Wechselkandidaten fehlten hingegen: Miro Muheim und Daniel Elfadli. Während der zuletzt angeschlagene Schweizer im Kraftraum übte, war der Deutsch-Libyer gar nicht im Volkspark. Das Transfer-Aufsehen rund um den Verein ist noch nicht vorbei.



Nach MOPO-Informationen war Elfadli schon am Mittwochvormittag unterwegs, um mögliche Wechseloptionen zu prüfen. Die „Bild“ nannte zuerst Österreich als favorisiertes Ziel. Dort können noch bis Donnerstag (17 Uhr) Spieler anderer Klubs verpflichtet werden – und es ist der Linzer ASK, für den sich Elfadli entschieden hat.

Der 29-Jährige soll für eine Saison an den amtierenden Meister aus der Alpenrepublik ausgeliehen werden und wird dort die Möglichkeit haben, in der Champions League aufzulaufen. Am Mittwoch stand der Medizincheck an.

Daniel Elfadli wechselt vom HSV zum Linzer ASK nach Österreich

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Der LASK hatte sich in den Play-offs zur Königsklasse dramatisch gegen Celtic Glasgow durchgesetzt: Nach einer 0:3-Auswärtsniederlage gelang im Rückspiel ein fulminanter 5:1-Erfolg nach Verlängerung. In der Gruppenphase des prestigeträchtigen Wettbewerbs trifft Linz in den kommenden Wochen und Monaten auf Real Madrid, den FC Liverpool, den FC Porto, Sporting Lissabon, Fenerbahçe Istanbul, Slovan Bratislava, AEK Athen und FK Bodø Glimt. Es sind spannende Aussichten für Elfadli, der beim HSV noch bis 2028 unter Vertrag steht.

Daniel Elfadli und Miro Muheim (r.) fehlten am Mittwoch beim HSV-Training Witters

Das Transferfenster in Deutschland hatte bereits am Dienstagabend um 20 Uhr geschlossen. Wenige Stunden zuvor hatte Merlin Polzin über Elfadli gesagt: „Es ist kein Geheimnis, dass er sich Gedanken über seine Zukunft macht.“ Ähnlich direkte Worte vermied der Trainer zwar bei Muheim, bei dem ein Abgang ebenfalls weiterhin im Raum steht. Klar ist aber, dass der HSV mit David Møller Wolfe eine neue Top-Lösung für die linke Schiene verpflichtet hat, um den Konkurrenzkampf zu erhöhen.

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HSV-Trainer Polzin erklärt seine Kader-Gedanken

„In den letzten Jahren waren wir dort eher weniger so besetzt, dass jemand Miro Konkurrenz macht und ihn zu besseren Leistungen pusht“, erklärte Polzin. Intern sei man sich bewusst gewesen, „dass wir nicht mit Louis Lemke als 16-Jährigen voll in die Saison gehen, sondern da etwas machen wollen“.

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In den letzten Jahren waren wir dort eher weniger so besetzt, dass jemand Miro Konkurrenz macht und ihn zu besseren Leistungen pusht. Merlin Polzin

Møller Wolfe schließt diese Lücke und feierte am Mittwoch sein Trainingsdebüt auf dem Rasen. Muheim wiederum blieb in den Katakomben – seine Zukunft gilt vorerst als offen.

HSV-Zukunft von Muheim und Pherai weiter offen

Auch Pherai könnte sich noch verändern. Der Mittelfeldmann war erneut beim Training dabei, Polzin wusste tags zuvor aber zu berichten: „Manu spürt, dass die Aussicht auf Spielzeit durch unsere Verpflichtungen nicht mehr wird, er sich aber zugleich in einer wichtigen Phase seiner Karriere befindet.“

Der Coach führte aus: „Er hat eine tolle Rückrunde in Elversberg gespielt und sicherlich den Anspruch, zu spielen. Wenn wir ihm das nicht in Aussicht stellen können, dann ist es normal, dass er sich Gedanken macht. Das tut er mit seinen Beratern.“ So weit wie bei Elfadli ist es bei Pherai aber noch nicht.