Vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison sprechen fünf Ex-HSV-Stars in der MOPO Klartext – und beantworten die Fragen, die die Fans jetzt beschäftigen.

55 Tage Vorbereitung liegen hinter dem HSV, wenn es am Samstag in Dortmund endlich wieder um Bundesliga-Punkte geht. Wohin geht die Reise der Rothosen? Die MOPO stellte fünf Ex-HSV-Stars jeweils eine wichtige Saison-Frage.

Das Wichtigste für den HSV wird sein …

David Jarolim (47/von 2008 bis 2010 HSV-Kapitän, WM- und EM-Teilnehmer mit Tschechien) IMAGO/Cathrin Müller /M.i.S.

„... dass die Mannschaft schnell zu Konstanz findet. Es gilt, möglichst einen Fehlstart zu vermeiden – auch wenn das Auftaktprogramm mit den Auswärtsspielen in Dortmund und Leipzig schwer ist. Ich denke aber, dass es außer Bayern in dieser Saison keine Übermannschaft geben wird, gegen die man chancenlos ist. Wenn der HSV es schafft, möglichst früh in dieser Saison stabil zu werden, glaube ich, dass es eine Saison ohne große Sorgen wird. Das zweite Jahr ist zwar immer etwas schwieriger. Aber ich denke, der HSV hat genügend Spieler mit viel Erfahrung, die wissen, wie man in der Bundesliga besteht.“

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HSV-Schlüsselspieler der Saison wird …

Thomas von Heesen (64/Europacupsieger, zweimal Meister und Pokalsieger mit dem HSV) picture alliance / Boehmer

„... kein Einzelner, denn ich sehe mehrere Schlüsselspieler beim HSV. Einer von ihnen dürfte der neue Abwehrchef Sebastiaan Bornauw sein, ein anderer Patson Daka. Ich kenne ihn schon, seit er 18 Jahre alt ist und anfing, in Österreich bei Red Bull Salzburg für Furore zu sorgen. Schon damals dachte ich: Was für eine Rakete! Dass es in England nicht so gut für ihn funktioniert hat, muss nichts heißen. Manchmal ist es so, in Spanien wäre er vielleicht durchgestartet. Ich glaube, dass Daka sehr gut zum HSV passen wird und eine neue Komponente ins Spiel bringt. Schön wäre es natürlich auch, wenn der Verein es noch schafft, Fábio Vieira von Arsenal loszueisen. Dann hätte man eine prima Achse auf dem Feld und mehrere Schlüsselspieler.“

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Die Überraschung dieser HSV-Saison …

Horst Hrubesch (75/gewann fünf Titel mit dem HSV und köpfte Deutschland 1980 zum EM-Titel) WITTERS

„... könnte Otto Stange werden. Ich traue ihm in der kommenden Spielzeit den Durchbruch zu und glaube, dass er für Furore sorgen kann. Das, was man in der Vorbereitung von ihm gesehen hat, macht in jedem Fall Hoffnung. Ich verfolge Ottos Weg bereits seit Jahren und er bringt von den Anlagen her alles mit, um sich auch in der Bundesliga durchsetzen zu können. Seine Einstellung ist ohnehin top. Allerdings ist er natürlich auch abhängig davon, möglichst viel Spielzeit zu bekommen. Dafür ist er durch seine Leistungen selbst verantwortlich. Die Unterstützung des Trainerteams wird er sicherlich bekommen. Ottos Durchbruch könnte jetzt bevorstehen.“

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Die HSV-Transfers waren aus meiner Sicht bisher …

Marcell Jansen (40/war 2014 der letzte deutsche Nationalspieler des HSV) WITTERS

„... vor allem auch wirtschaftlich vernünftig, was mir sehr gut gefällt. Der HSV setzt seinen eingeschlagenen Weg fort und gibt kein Geld aus, das er womöglich gar nicht zur Verfügung hat. Sportlich ergeben die Transfers auf den ersten Blick alle Sinn. Mit Luka Vuskovic gab es einen herben sportlichen Verlust, den Sebastiaan Bornauw auffangen soll. Gespannt bin ich auf die neuen Stürmer Patson Daka und Terem Moffi, zudem wurden auch spannende und entwicklungsfähige Spieler geholt. Ob das alles passt, wird sich im Laufe der Saison zeigen. Ich habe aber den Eindruck, dass der HSV mit seinem Kader gerüstet ist, noch eine Schippe im Vergleich zur vergangenen Saison draufzulegen.“

Ich sehe den HSV am Saisonende auf …

Thomas Doll (60/erreichte mit dem HSV als Spieler und Trainer die Champions League) WITTERS

„... einem Platz im gesicherten Mittelfeld, mit der Tendenz, vielleicht sogar die Liga überraschen zu können. Wenn Moffi als Stürmer überzeugt und trifft, wenn Bornauw es schafft, die Abwehr zusammenzuhalten, kann es was werden. Wichtig wäre es, in den ersten Wochen nicht zu tief unten reinzurutschen und in Dortmund zum Auftakt nicht gleich eine richtige Klatsche zu bekommen, die womöglich Spuren hinterlässt. Aber wenn der HSV seinen Weg der Vorsaison fortsetzt, halte ich eine Platzierung zwischen Rang neun und elf für realistisch und möglich.“