Am Montag endete beim HSV der Vorverkauf für die Inhaber einer Dauerkarte. Einige Tickets blieben übrig – und genau darüber können sich jetzt alle Fans freuen.

Die HSV-Fans sind für die Profis ein enormer Rückhalt. So wird es auch in der kommenden Saison bleiben. Witters

In zwei Wochen hat das Warten ein Ende, dann wissen die HSV-Fans, auf welchen Gegner sie sich zum Start der kommenden Bundesliga-Saison freuen dürfen. Am 2. Juli will die DFL den neuen Spielplan veröffentlichen – ein Vorgang, der alljährlich für jeden Anhänger das erste kleine Highlight der Sommer-Vorbereitung darstellt. Wie groß die Begeisterung der Hamburger hinsichtlich der kommenden Spielzeit ist, erfuhren die HSV-Verantwortlichen bereits in den vergangenen Tagen. Anfang der Woche endete der Dauerkarten-Vorverkauf für den Public-Bereich – mit einem abermals beeindruckenden Ergebnis, aber auch einer frohen Kunde für alle Fans, die außen vor blieben.

Insgesamt 99,4 Prozent aller bisherigen Dauerkarten-Inhaber verlängerten ihren Anspruch darauf, auch in der zweiten Bundesliga-Saison in Folge jedes HSV-Heimspiel live im Volksparkstadion sehen zu können. Das entspricht einer Gesamtzahl von 20.700 Fans. Nur etwa 125 Anhänger verzichteten auf eine Verlängerung ihres Abonnements.

Es gibt beim HSV keine Warteliste für Dauerkarten

Anzeige

Was aber passiert jetzt mit diesen Karten? Eine Warteliste hat der HSV abgeschafft. Zudem wies der Verein kürzlich auf seiner Homepage darauf hin, dass es außer des Vorverkaufs für Bestandskunden keinen freien Vorverkauf geben wird. „Der bisherige Anteil an Dauerkarten soll konstant bleiben, damit auch die Fans, für die eine Dauerkarte nicht in Frage kommt, über Einzeltickets die Möglichkeit haben, unsere Heimspiele zu besuchen“, hieß es in dem Statement. „Einen Vorverkauf für neue Dauerkarten wird es deshalb nicht geben.“

Das bedeutet: Die 125 Dauerkarten, die nicht abgerufen wurden, werden zur neuen Serie in Einzeltickets für die 17 Bundesliga-Heimspiele umgewandelt und können damit in der Theorie jedem Anhänger zugutekommen. Vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein im Hauen und Stechen um die HSV-Tickets. Zumindest aber ein Tropfen. Dazu kommt, dass das Fassungsvermögen des Stadions im Laufe der kommenden Spielzeit um 1000 Plätze erweitert wird und der Fußball-Tempel dann 58.000 Fans Platz bietet. In den kommenden Jahren wird das Fassungsvermögen nach und nach auf 60.000 steigen.

Anzeige

Jedes HSV-Heimspiel der Vorsaison war ausverkauft

Eine Maßnahme, die die HSV-Bosse als zwingend notwendig erachten. Das Interesse an ihrem Verein gibt ihnen recht. Jedes einzelne Heimspiel der Vorsaison war ausverkauft, die Nachfrage übersteigt an jedem Spieltag das zur Verfügung stehende Ticket-Kontingent. Nur zu wenigen Partien gab es überhaupt einen freien Vorverkauf. Zunächst haben stets die mittlerweile 150.000 HSV-Mitglieder ein Vorkaufsrecht.

Anzeige





Immerhin 20.700 HSV-Fans kann das auch künftig ziemlich egal sein. Diejenigen von ihnen, die sich für ein analoges Dauer-Abo und kein digitales Ticket entschieden (die gedruckte und gestanzte Karte kostet zehn Euro mehr), werden Ende Juli Post von ihrem Verein erhalten und ihre neuen Dauerkarten aus dem Briefkasten fischen können. Dann werden sie bereits wissen, zu welchem Zeitpunkt der neuen Saison Bayern, Dortmund oder Werder in den Volkspark kommen.