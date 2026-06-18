Das Spiel begeisterte die ganze Welt. Beim 2:4 gegen England feierte HSV-Star Luka Vuskovic sein WM-Debüt für Kroatien – und spürte gleich, wie hoch die Trauben beim Turnier hängen.

Wenn Luka Vuskovic in vielen Jahren auf seine Karriere zurückblicken wird, dürfte dieser Abend in Arlington einen gewichtigen Platz in seinen Erinnerungen einnehmen. Am Mittwoch blickte die ganze Welt auf den jungen Verteidiger, der in der abgelaufenen Saison zum Liebling der HSV-Fans wurde. Beim 2:4 der Kroaten gegen England feierte Vuskovic sein WM-Debüt – und wurde direkt zu einem Teil des bislang besten Spiels dieses Turniers.

Als es vorbei war, stand Vuskovic mit seinen Kollegen in der Nähe des Mittelkreises, stemmte die Hände in die Hüften und schaute gedankenverloren ins weite Rund des gigantischen AT&T Stadiums, das mit rund 70.000 Zuschauern ausverkauft war. Bayerns Superstar Harry Kane kam vorbei und herzte den jungen Kroaten kurz, man kennt sich schließlich. Der Rest, so hatte man den Eindruck, war Staunen und leichter Frust.

HSV-Leihprofi Vuskovic kehrt nach der WM nach England zurück

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Nach der WM wird HSV-Leihprofi Vuskovic wieder nach England zurückkehren. Stand jetzt zu den Tottenham Hotspurs, vielleicht aber auch nach Brighton, das hartnäckig um ihn buhlen soll. In der Premier League wird er dann viele der Gegner wiedersehen, die ihm am Mittwoch das Leben schwer machten. Es war eine wichtige Erfahrung für den Überflieger der vergangenen Bundesliga-Saison.

Das starke England zeigte den Kroaten um Vuskovic vor knapp 71.000 Fans die Grenzen auf. Kane (12./Elfmeter und 42.), Jude Bellingham (47.) und Marcus Rashford (85.) trafen für die „Three Lions“. Kroatien glich vor der Pause durch Martin Baturina (36.) und Petar Musa (45.+5) zwei Mal aus. „Es gab zwar einige gute, aber auch viele schlechte Momente“, erklärte Vuskovic später und ging auch mit sich selbst hart ins Gericht: „Ich denke, ich hätte bei den Eckbällen besser reagieren können, aber so ist es nun mal. Meine Teamkollegen haben mir Mut zugesprochen. Kopf hoch! Wir haben schließlich gegen eine Spitzenmannschaft verloren.“

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Beim zweiten Gegentor sah Vuskovic nicht gut aus

Insbesondere beim zweiten englischen Tor, als Doppel-Torschütze Kane ihn übersprang, sah Vuskovic unglücklich aus. Allerdings wurde er zuvor von John Stones geschubst. Es spricht für den 19-Jährigen, dass er das nicht als Entschuldigung gelten lassen wollte: „Er hat mich geschubst? War es so? Ich erinnere mich nicht, ich muss nachschauen.“ In den kroatischen Medien erhielt Vuskovic überwiegend durchschnittliche Noten. Niemand machte ihm Vorwürfe.

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Luka Vuskovic (r.) bedrängt Englands Harry Kane. Die beiden Treffer des Torjägers konnte aber auch er nicht verhindern. IMAGO/Shutterstock





Für Vuskovic und die Kroaten, die sich trotz der Niederlage in der spektakulären Partie teuer verkauften, geht es nun gegen Panama (24. Juni, 1 Uhr MESZ) und Ghana (27. Juni, 23 Uhr) um das Erreichen des Sechzehntelfinals. So oder so – seinen ersten großen WM-Abend, bei dem nur das Ergebnis nicht passte, wird der Abwehrmann nicht mehr vergessen.





Wichtig für Vuskovic: Der Poker um seine Zukunft soll ihn während des Turniers nicht belasten, so ist es mit seinen Agenten geklärt. Die Berater kennen seine Wünsche und Prioritäten. Nur wenn es wirklich brennt, soll Vuskovic in die Gespräche mit einbezogen werden. Vor allem aber soll er die WM nutzen, sich weiter in den Vordergrund zu spielen – vor den Augen der Welt.