Die Angelegenheit zieht sich. Dass der HSV mit Merlin Polzin über 2027 hinaus verlängern will, steht eigentlich seit Wochen fest – nun kristallisiert sich heraus, wie der Fahrplan aussieht.

Gemeinsam in Tirol: HSV-Trainer Merlin Polzin steht auch in Österreich im intensiven Austausch mit Sportvorständin Kathleen Krüger. Witters

Seit Montag ist die Boss-Riege des HSV in Längenfeld komplett. Einen Tag nach der Mannschaft reiste auch Finanzvorstand Eric Huwer nach Tirol und ergänzte das Team um seine für den Sport zuständige Vorstandskollegin Kathleen Krüger und Sportdirektor Claus Costa. Eine der wichtigsten HSV-Fragen dieser Tage nahm Huwer mit nach Österreich: Wann verlängert der Verein den Vertrag von Merlin Polzin? Mittlerweile scheint der mögliche Fahrplan zu stehen.

Wie gut und eng der Draht zwischen Krüger und Huwer ist, wurde auch in Längenfeld schnell deutlich. Minutenlang saßen die beiden Vorstände während des Trainings am Montag auf einem Hügel zusammen im Gras und tauschten sich intensiv aus. Dabei dürfte es auch um Polzins Vertrag gegangen sein.

Der Weg des HSV führt mit Polzin seit Ende 2024 nur nach oben

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Darüber, dass der Trainer seinen im Sommer 2027 auslaufenden Kontrakt verlängern soll, besteht innerhalb des HSV große Einigkeit. Denn alle Fakten sprechen für Polzin. Seit er die Profis im November 2024 vom gefeuerten Steffen Baumgart übernahm, führt der Weg nur nach oben. Erst der so lang ersehnte Aufstieg in die Bundesliga, dann der souveräne Klassenerhalt mit zwölf Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone. Dazu kommt Polzins enormes Standing bei den Fans. Der 35-Jährige besticht nicht nur inhaltlich, sondern wurde auf Anhieb zum totalen Sympathieträger. Die Anhänger lieben den Coach, der in früheren Jahren selbst mit ihnen auf der Nordtribüne stand.

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Allerdings: Während Huwer und Costa bereits zum Saisonende fest entschlossen waren, die Polzin-Verlängerung möglichst zügig anzugehen, trat Krüger zunächst auf die Bremse. „Wir haben in den Trainingslagern viel Zeit, uns kennenzulernen“, sagte die neue Sportvorständin kurz nach ihrem Amtsantritt Anfang Juli. „Die werden wir nutzen.“ Und in Bezug auf eine Entscheidung: „Ich möchte gar keine Deadline setzen.“

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Kathleen Krüger ist seit diesem Sommer Sportvorständin des HSV

Aus Krügers Sicht wohl verständlich. Sie trägt die Verantwortung für den sportlichen Bereich. Eine Entscheidung dieser Tragweite abzunicken, ohne sich zuvor ein eigenes Bild verschafft zu haben, wäre ein diskutabler Zug gewesen. Dass sich Krüger letztlich aber gegen eine Verlängerung mit Polzin ausspricht, erwartet innerhalb des HSV niemand.

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Buntes Bosse-Treffen in Längenfeld: Neben den Vorständen Kathleen Krüger (2.v.l.) und Eric Huwer (3.v.). sind auch Matthias Dombrowski (l./Referent Fußball und Performance), Chefscout Sebastian Dirscherl (3.v.r.), Präsident Henrik Köncke (2.v.r.) und Sportdirektor Claus Costa vor Ort. Witters

Tatsächlich nutzt die 41-Jährige die Zeit intensiv, um den Trainer, seinen Stab und die gemeinsame Arbeit kennenzulernen. Regelmäßig sind Polzin und Krüger im Austausch. Das war bereits während des ersten Trainingslagers des Sommers in Dänemark der Fall und setzt sich in Österreich fort. Die Chemie zwischen den beiden stimmt, so berichten es Wegbegleiter.

Im August könnte die Polzin-Entscheidung fallen

Wann ist mit der Entscheidung zu rechnen? Als realistischer Zeitraum gilt die Woche nach dem dritten HSV-Trainingslager des Sommers, das vom 3. bis 7. August in Herzogenaurach stattfindet. Der Vorteil: Das wäre dann noch deutlich vor dem Saisonstart Ende des Monats.

Klar ist: Je länger sich die Entscheidung hinzieht, desto größer dürfte der Druck auf alle Beteiligten werden. Mit den Partien zum Start in Dortmund (29. August), gegen Mainz (6. September) und in Leipzig (13. September) wartet ein hammerharter Bundesliga-Auftakt auf den HSV. Da wäre ein klares und vor allem langfristiges Bekenntnis in Richtung Polzins und seines Stabs zuvor wichtig.

Bis es so weit ist, wartet auf Krüger allerdings noch einiges an Arbeit. Tiefergehende Vertragsgespräche haben nach MOPO-Informationen bislang noch mit keinem Mitglied des Trainer-Stabes stattgefunden. Neben Polzin sollen auch seine Assistenten Loic Favé, Richard Krohn und Max Bergmann langfristig gebunden werden.