Nach Fabio Baldés Abgang fehlt dem HSV ein wichtiges Offensiv-Element. Wann Alexander Røssing-Lelesiit zurückkehren könnte – und warum er trotz des neuen Systems wichtig bleibt.

Mit Fabio Baldé (2.v.l.) und Jean-Luc Dompé (r.) stehen zwei klassische Flügelspieler nicht mehr im Profikader des HSV. Albert Grønbæk (M.) und Rayan Philippe (2.v.r.) sind in der Offensive andere Spielertypen. Und was ist mit Alexander Røssing-Lelesiit (l.)? Witters

Philipp Otele ist zurück in Basel und schon längst nicht mehr in Hamburg, mit Jean-Luc Dompé plant man im Volkspark nicht mehr, und jetzt ist auch Fabio Baldé weg. Drei klassische Flügelspieler mit Eins-gegen-eins-Qualitäten – dreimal keine HSV-Zukunft. Im Kader von Merlin Polzin scheint ein Spielerprofil künftig kaum mehr gefragt zu sein, wobei es eine Ausnahme gibt.

Für den Moment ist Alexander Røssing-Lelesiit der einzige verbliebene HSV-Profi mit Bundesliga-Erfahrung, der sich in erster Linie auf der offensiven Außenbahn zu Hause fühlt. Bakery Jatta und Emir Sahiti kamen in der Vorbereitung bisher auf der rechten Schiene, also eine Position weiter hinten, zum Einsatz. Rayan Philippe, Martin Adeline, Otto Stange und Albert Grønbæk zieht es eher ins Zentrum, sie kleben nicht an der Seitenlinie und dribbeln von dort ins Zentrum, wie es Dompé im HSV-Trikot lange so gerne tat.

Auch Baldé weg: HSV hat kaum noch klassische Flügelspieler

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Auf diese Fähigkeit scheint es im angepassten 3-4-2-1-System nicht mehr entscheidend anzukommen. Trainer Polzin ließ zuletzt mit zwei Spielmachern in den offensiven Halbräumen und nicht mit typischen Flügelprofis wie Baldé spielen. Zu Beginn der Vorsaison sah das taktisch noch anders aus. Jetzt aber gilt Dompé als suspendiert – und Baldé wechselte für eine Basisablöse von sieben Millionen Euro zu Racing Straßburg nach Frankreich.

Hier in Herzogenaurach: Alexander Røssing-Lelesiit (l.) trainiert beim HSV derzeit noch individuell. Witters

Die Anpassung der Formation dürfte Spielern wie Philippe und Stange entgegenkommen, die tendenziell öfter in der Zentrale und somit näher am gegnerischen Tor auftauchen. Aber was ist mit der wichtigen Qualität, auf der Außenbahn mal ins Eins-gegen-eins zu gehen, bis zur Grundlinie zu laufen und von dort aus zu flanken? Womöglich wird das in der neuen Saison beim HSV seltener zu sehen sein, weil der Fokus eher auf dem Kombinationsspiel mit den Kreativköpfen um Grønbæk und Co. liegen soll.

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Røssing-Lelesiit: HSV-Comeback im Oktober?

Dennoch sind klassische Dribbler je nach Spielverlauf wichtig. Das ist ein Offensiv-Element, das gerade gegen tief stehende Gegner bei Rückständen vonnöten sein dürfte. Røssing-Lelesiit ist ein Profi, der das kann. Der junge Norweger bewies in seinem ersten Bundesligajahr, dass er gestandene Verteidiger stehenlassen kann – er wurde aber mehrfach körperlich ausgebremst. Die Folgen seiner schweren Syndesmoseverletzung, diagnostiziert Anfang Mai, sind noch immer nicht restlos überwunden.

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„Wir haben September, Oktober als Grund-Endziel festgehalten. Aber auch das ist variabel“, sagt Polzin über den vom HSV erhofften Comeback-Zeitpunkt beim 19-Jährigen. Røssing-Lelesiit beschränkte sich in der Sommervorbereitung bislang noch voll auf das individuelle Training, wobei zuletzt vermehrt Übungen mit dem Ball sowie Steigerungsläufe hinzukamen.

Angepasstes System – wer sorgt für die Dribblings?

„Es sind jetzt die nächsten Schritte, er kann immer mehr machen. Er ist mehr als fleißig dabei“, erkennt Polzin und möchte bei dem Youngster die richtige Balance wahren: „Wir hoffen, dass es schneller geht, wollen bei seinem Alter aber nicht zu schnell irgendetwas machen, damit nichts Bleibendes entsteht.“ Entscheidend ist, dass das Sprunggelenk hält.

Eine ernsthafte Kaderoption wird Røssing-Lelesiit wohl frühestens nach der dreiwöchigen Länderspielpause zwischen Ende September und Anfang Oktober wieder sein. Bis dahin möchte der HSV mit dem angepassten System in der Liga ankommen und taktische Fortschritte machen. Gleichzeitig geht es direkt um Ergebnisse. Die besonderen Fähigkeiten eines Baldé oder eines Røssing-Lelesiit werden dabei (zunächst) nicht helfen können. Für die besonderen Momente im Angriffsspiel müssen andere sorgen.