Wagner scherzt über HSV-Interesse: Darum sagte er ab – wie nah er Polzin steht

Die Anspannung in Augsburg ist groß, mit gemischten Gefühlen blicken die Fans auf das kommende Heimspiel gegen den HSV (Samstag, 15.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de). Nach dem schwachen Saisonstart und zuletzt vier Pleiten am Stück steht insbesondere Sandro Wagner unter Beschuss. Das allerdings scheint dem 37-Jährigen nicht allzu viel auszumachen. Am Tage vor dem Kellerduell gab sich der Trainer gelassen, sprach über sein gutes Verhältnis zu seinem Hamburger Pendant Merlin Polzin (35) und erzählte, warum ihn das Interesse der HSV-Bosse einst kalt ließ.

Wagner muss liefern, diesbezüglich herrscht in Augsburg Einigkeit. Rang 15 und nur sieben Zähler nach zehn Partien sind zu wenig, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Denn eigentlich wollte der FCA in dieser Saison den nächsten Schritt machen. Genau dafür wurde Wagner verpflichtet und tauschte sein Amt als Assistenztrainer des DFB-Teams gegen den Chefposten in Augsburg. Wird ihm nun das Spiel gegen den HSV zum Verhängnis?

Der HSV wollte Wagner 2021 zum U19-Trainer machen

Gern hätten sie ihn vor wenigen Jahren selbst im Volkspark begrüßt. Ex-HSV-Sportvorstand Jonas Boldt und der frühere Nachwuchsboss Horst Hrubesch wollten Wagner 2021 als Trainer der U19 gewinnen. Der Umworbene erinnert sich an die Gespräche – und lächelt sie rückblickend weg. „Es ist schon ein paar Jährchen her“, stellte Wagner nun fest und fügte schmunzelnd an: „Ich war damals bei der U19 der großen SpVgg Unterhaching. Dann hatte ich parallel mit Jonas Boldt und Horst Hrubesch Gespräche, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich gesagt, die Anfahrt mit dem Auto wäre mir dann doch zu weit aus Unterhaching. Da bin ich lieber vor Ort geblieben.“

Aus Wagners Sicht eine lockere Schmonzette. Der Verbleib in Haching sollte sich für ihn lohnen, im Sommer 2021 wurde er Chef-Coach beim Münchner Vorortklub, kam dann über den DFB-Job unter Julian Nagelsmann an den Bundesliga-Posten in Augsburg. Einen Draht nach Hamburg aber hat er weiterhin, seit er im Januar als Teilnehmer des Pro-Lizenz-Kurses auch im Volkspark zu Gast war. Die Chemie zwischen Polzin und ihm stimmte sofort.

Wagner hat einen guten Draht zu HSV-Trainer Polzin

„Es gab seitdem schon einige Nachrichten, man tauscht sich über das eine oder andere Thema aus“, lässt Wagner wissen. Und weiter: „Er ist ein super netter Mensch – das ist für mich immer das Wichtigste – und offensichtlich auch ein super guter Trainer, der mit seinem Trainerteam den Aufstieg geschafft hat nach vielen Jahren. Ich freue mich.“ Und weiter: „Natürlich ist auf beiden Seiten Druck auf dem Kessel. Wir wollen beide gewinnen. Aber er ist ein toller Kollege. Ich habe gar nicht so viel Kontakt zu den allermeisten Bundesligatrainern – aber zu ihm (Polzin) habe ich Kontakt. Cooler Typ!“

Schöne Worte des FCA-Trainers, der aber nichts unversucht lassen wird, Polzin am Samstag zu ärgern. Mit einem Sieg könnte Augsburg am zwei Zähler entfernten HSV vorbeiziehen. Wagner entpuppt sich vor der Partie als absoluter Hamburg-Experte: „Vom HSV habe ich alle Spiele gesehen, auch noch die letzten vier Spiele aus der Zweitliga-Saison. Sie haben sich natürlich ein Stück weit verändert, sich angepasst und geschaut: Was können wir in der ersten Liga, wo ist da Nische, wo wir rein können? Mit Philippe, Königsdörffer und Dompé haben sie sehr schnelle Spieler im Umschalten.“

In einem Trainingsspiel ließ Wagner den HSV simulieren

Um sich bestmöglich auf den HSV vorzubereiten, ließ Wagner in der Vorwoche zu einem internen Testspiel gegen die in der Regionalliga spielende U23 des FCA antreten, deren Aufgabe es war, den Spielstil des HSV zu simulieren. Zudem bat Wagner seine Profis darum, im Laufe der Woche auch eigene Ideen zu entwickeln, wie der HSV zu knacken sei: „Ich finde es wichtig, dass man als Spieler nicht nur Konsument ist und sich berieseln lässt, sondern auch mit eigenen Ideen kommt, wie man das Wochenende erfolgreich bestreiten kann.“

Polzin oder Wagner – am Samstag wird sich zeigen, welcher der beiden Trainer-Kumpel den besseren Matchplan in der Tasche hat.