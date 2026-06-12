Vuskovic vor Überraschungs-Transfer! Welche Rolle ein Ex-St. Pauli-Trainer dabei spielt

Eigentlich sollte Luka Vuskovic nach seiner HSV-Leihe zu den Tottenham Hotspurs zurückkehren. Nun aber bahnt sich ein Überraschungswechsel an.

Gegenseitige Zuneigung: Den HSV-Fans wird Luka Vuskovic immer bestens in Erinnerung bleiben. Auflaufen wird er künftig aber für einen anderen Klub. WITTERS

Wenige Tage noch, dann wird es ernst. Mit Kroatiens Nationalteam bereitet sich Luka Vuskovic gerade auf sein erstes WM-Gruppenspiel am kommenden Mittwoch (22 Uhr) gegen England vor. Rund um das Abwehr-Juwel aber ist der Wirbel schon vorher gewaltig – denn es kündigt sich ein Überraschungs-Transfer an, den zuletzt niemand auf dem Zettel hatte.

Nachdem Vuskovic die HSV-Fans ein Jahr lang begeisterte, steht der 19-Jährige nach seiner Leihe vor der Rückkehr nach Tottenham. Das dachten zumindest alle. Tatsächlich aber könnte Vuskovic bereits in Kürze bei einem anderen Premier-League-Verein unterschreiben: Laut übereinstimmender Medienberichte deutet sich ein Transfer zu Brighton & Hove Albion an!

Ex-St. Pauli-Trainer Hürzeler ist scharf auf Vuskovic

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Die „Seagulls“ um Ex-St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler sollen laut „The Athletic“ ein 35-Millionen-Euro Angebot bei den „Spurs“ eingereicht haben und machen sich große Hoffnungen auf einen Transfer. Vuskovic soll sich mit Brighton bereits mündlich geeinigt haben. Auch Sky-Reporter Florian Plettenberg berichtet entsprechend.





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Das wäre durchaus eine Transfer-Bombe. Denn nahezu alle europäischen Großklubs buhlten in den vergangenen Monaten um den Kroaten, der allerdings noch bis Sommer 2030 in Tottenham unter Vertrag steht. Insbesondere der FC Barcelona zählte zu den größten Interessenten. Vuskovic aber soll den Schritt nach Brighton für sich als sinnvoll erachten, um in Ruhe reifen und sich auf künftig noch größere Aufgaben vorbereiten zu können. Die Weiß-Blauen wurden in der abgelaufenen Saison Achter der Premier League und spielen kommende Saison zudem in der Conference League.

Tottenham fordert für Vuskovic mehr als die gebotenen 35 Millionen

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Klappt der Wechsel? Derzeit scheint alles an der Ablöse zu hängen. Die „Spurs“ sollen durchaus interessiert daran sein, Vuskovic abzugeben, wollen aber einen deutlich höheren Preis als die offerierten 35 Millionen erzielen. Angesichts des Marktwertes, der Vuskovic zugeschrieben wird (laut transfermarkt.de 60 Millionen Euro) ein verständlicher Gedanke.

Faustpfand in den Verhandlungen könnten Vuskovic‘ Gespräche mit Hürzeler und der Vereinsführung gewesen sein. Der Coach, der vor zwei Jahren St. Pauli in die Bundesliga führte und sich dann nach England verabschiedete, soll dem Bruder von HSV-Profi Mario Vuskovic (noch bis November wegen EPO-Dopings gesperrt) eine Perspektive aufgezeigt haben, die ihn vollends überzeugte. Der 33-Jährige verlängerte seinerseits gerade bis Sommer 2029 in Brighton.





Nun will er Vuskovic in den Süden Englands locken und für eines der wohl vielbeachtetsten Transfer-Projekte des Sommers sorgen. Ein Wechsel, der auch die HSV-Fans extrem interessieren dürfte. Nicht wenige von ihnen träumen noch immer von einer erneuten Leihe des Ausnahmetalents nach Hamburg. Daran, dass Brighton Vuskovic allerdings sofort weiterreichen würde, ist allerdings nicht zu denken. Auch der er selbst hatte kürzlich ein erneutes Engagement beim HSV trotz seiner Liebe zum Verein als „unmöglich“ bezeichnet.