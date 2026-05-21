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Luka Vuskovic bejubelt ein Tor für den HSV mit Albert Sambi Lokonga und Fabio Vieira

Albert Sambi Lokonga, Luka Vuskovic und Fábio Vieira (v.l.) zählen zu den besten HSV-Profis dieser Saison. Foto: WITTERS

paidDas sind die MOPO-Noten der Saison: Zwei HSV-Profis überragen alle!

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Im Volkspark ist man zufrieden mit der Saison 2025/26. Als Aufsteiger hatte der HSV sein großes Ziel – den Klassenerhalt in der Bundesliga – bereits drei Spieltage vor Saisonende erreicht und schließt die Spielzeit mit einem soliden 13. Platz in der Tabelle ab. Zu verdanken haben das die Hamburger nicht zuletzt einer starken Rückrunde (Rang zehn in der Rückrundentabelle) – und das lässt sich auch in den MOPO-Noten sofort erkennen. Fast alle HSV-Profis legten nach der Winterpause zu, einige sogar um bis zu einer ganzen Schulnote. Und zwei Hamburger überragten in dieser Saison alle.

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