mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Luka Vuskovic tritt nach einem HSV-Spiel wütend gegen den Pfosten

Luka Vuskovic ärgert sich über seine vergebene Großchance beim 0:1 gegen Leverkusen. Foto: IMAGO/Steinsiek.ch

paidVuskovic, Fans, Heuer Fernandes: Diese zehn Fragen beschäftigen den HSV

kommentar icon
arrow down

Langsam aber sicher naht die Crunchtime der Saison. Zehn Partien stehen noch aus – und trotz der beiden jüngsten Heimniederlagen startet der HSV mit einer guten Ausgangslage in den Kampf um den Klassenerhalt. Aber wie viele Punkte sind noch nötig? Gibt es noch Karten für die Spiele? Und wann verlängern womöglich zwei Stammspieler ihre Verträge? Die MOPO beantwortet die zehn wichtigsten Fragen vor dem Saison-Endspurt.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test