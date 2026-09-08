Mario Vuskovic steht vor seiner Trainings-Rückkehr beim HSV. Die könnte im Volksparkstadion vor Fans steigen. Es wäre eine historische Premiere.

Mario Vuskovic war bei den HSV-Aufstiegsfeierlichkeiten 2025 dabei. Bald darf er wieder selbst mitwirken. Witters

Der Countdown läuft. Ab Mitte November kann Mario Vuskovic nach vier Jahren Doping-Sperre wieder in einem Pflichtspiel für den HSV auflaufen. Zwei Monate vorher darf der Kroate ins Mannschaftstraining im Volkspark einsteigen, um sich auf sein Comeback vorzubereiten. Nächste Woche ist es soweit. Die Planungen für diesen besonderen Moment laufen. Es soll ein historisches Ereignis werden.

Zu feiern gab es auf dem Platz zuletzt wenig für den HSV. Das wird sich in der kommenden Woche definitiv ändern. Dabei geht es ausnahmsweise mal nicht um Tore und Punkte, sondern um die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Gänsehaut und viele Emotionen sind garantiert.

Am 15. September gibt Vuskovic sein HSV-Comeback

Anzeige

Veröffentlicht hat der HSV bislang lediglich den Trainingsplan bis zum nächsten Liga-Spiel am Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) in Leipzig. Doch auch ein Termin in der darauffolgenden Woche steht bereits fest. Am 15. September, also zwei Tage nach dem Auftritt in Leipzig, ist für 15 Uhr ein öffentliches Training geplant. Es wird die erste Team-Einheit von Mario Vuskovic nach knapp vier Jahren Zwangspause!

Auch wenn Mario Vuskovic beim HSV fast vier Jahre auf dem Platz und beim Training nicht dabei sein durfte, gehörte er und seine Rückennummer 44 (hier von Bruder Luka getragen) zumindest in den Gedanken immer dazu. witters

HSV denkt über Training im Volksparkstadion nach

Anzeige

Auf dieses Datum wird schon lange hingefiebert – und das gilt für die komplette HSV-Familie. Entsprechend groß dürften auch die Ausmaße werden. Sollte sich das zu erwartende Fan-Interesse in den nächsten Tagen bestätigen, soll die Vuskovic-Einheit im Volksparkstadion stattfinden. Für diesen Fall würde die Nordtribüne für die Zuschauer geöffnet.

Ein öffentliches HSV-Training im Volksparkstadion – das gab es zuvor noch nie. Vuskovic wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit ändern. Zu groß ist das Thema. Über den genauen Plan und die Abläufe muss allerdings noch entschieden werden.

Anzeige

Wie fit ist Mario Vuskovic nach knapp vier Jahren Pause?

Fest steht: So oder so wird es am 15. September auch einen ersten Eindruck davon geben, wie fit der Kroate ist, der in den vergangenen Jahren stets seine Unschuld beteuert hat. Als gesperrter Spieler durfte er seit November 2022 an keinem Mannschaftstraining mehr teilnehmen. Dafür arbeitete er intensiv mit einem privaten Fitnesscoach.

Nicht im Volkspark dabei sein wird in der kommenden Woche Luka Vuskovic. Der 19-Jährige tritt am 16. September mit Brighton & Hove Albion in der dritten Runde des League Cups bei Premier-League-Konkurrent Manchester United an und wird das Trainings-Comeback seines großen Bruders entsprechend nur aus der Ferne verfolgen können.