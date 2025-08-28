Es soll der Königstransfer dieses HSV-Sommers werden. Wochenlang kämpften die Klubbosse darum, Abwehr-Juwel Luka Vuskovic für ein Jahr aus Tottenham zu leihen. Alles spricht dafür, dass der Deal noch im Laufe des Donnerstags finalisiert werden kann. Und doch gibt es aus HSV-Sicht ein Problem: Kaum ist Vuskovic da, wird er auch schon wieder aus Hamburg verschwinden. Die HSV-Familie muss sich gedulden, ehe sie sich an das Supertalent gewöhnen kann. Zudem sorgten plötzliche neue Forderungen im Zuge des Wechsels am Donnerstag für Irritationen.



