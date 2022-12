Nachdem es zuletzt immer mehr und immer schwerere Vorwürfe gegen Thomas Wüstefeld gegeben hatte, soll es in dieser Woche endlich an die Aufklärung der verschiedenen Themen gehen. Der HSV-Vorstand hat angekündigt, dabei aktiv mithelfen zu wollen und alle entscheidenden Informationen zur Verfügung zu stellen. Bei der Frage nach seinem Doktor-Titel wird am Ende womöglich auch sein Personalausweis zu den Beweisstücken gehören.

Nachdem es zuletzt immer mehr und immer schwerere Vorwürfe gegen Thomas Wüstefeld gegeben hatte, soll es in dieser Woche endlich an die Aufklärung der verschiedenen Themen gehen. Der HSV-Vorstand hat angekündigt, dabei aktiv mithelfen zu wollen und alle entscheidenden Informationen zur Verfügung zu stellen. Bei der Frage nach seinem Doktor-Titel wird am Ende womöglich auch sein Personalausweis zu den Beweisstücken gehören.

Hilft Wüstefelds Ausweis bei der Aufklärung? Das ist zumindest denkbar. Denn genau dort soll auch sein Doktor-Titel stehen – und das kann nicht einfach ohne entsprechende Belege so eingetragen werden. Hierfür gibt es klare Regeln und Auflagen.

HSV: Vorwürfe an Thomas Wüstefeld sollen aufgeklärt werden

Bei der Stadt Hamburg heißt es: Der Doktortitel kann als einziger akademischer Grad in offiziellen Dokumenten eingetragen werden. Die Eintragung eines Doktortitels ist allerdings immer mit der Neuausstellung eines Personalausweises verbunden. Zudem müssen Nachweise über den Doktortitel vorgelegt werden. Dazu gehören ein Besitzzeugnis der Universität/Hochschule oder eine Verleihungsurkunde. Das Amt muss dann letztlich alles überprüfen.

Mit seinem Personalausweis könnte Wüstefeld also nun zumindest teilweise für etwas Klarheit sorgen. Offen würden allerdings weiterhin die Fragen bleiben, an welcher Uni er eigentlich promoviert hat und was mit seinem Professoren-Titel ist, der auch immer mal wieder auftaucht. Da wird auch der Ausweis nicht helfen können.

Das Gleiche gilt für die zahlreichen anderen, bislang ungeklärten Vorwürfe aus dem Leben des Geschäftsmanns Wüstefeld. Erste Antworten soll es „zeitnah“ geben.