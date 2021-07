Die Vorfreude steigt. Am Sonntag empfängt der HSV Dynamo Dresden zum ersten Heimspiel der neuen Saison. Erstmals seit März 2020 werden dabei in einem Pflichtspiel über 5000 Zuschauer:innen in den Volkspark strömen. Aufgrund der Ticketverordnung der DFL dürfen die Hamburger 17.100 Tickets (30% der Sitzplatzgesamtkapazität) für das Duell absetzen. Ob die aber alle abgesetzt werden, steht noch in den Sternen.

Inzwischen läuft die zweite Stufe des Vorverkaufs, alle Mitglieder:innen können Karten erwerben. Zunächst waren alle Dauerkartenpfand-Inhaber:innen an der Reihe. Ausverkauft ist die Partie noch nicht – Plätze gibt es noch für jeden Rang außer der Nordtribüne. Die Fans, sie lassen ein wenig auf sich warten. Die Angst vor der Delta-Variante, die Maskenpflicht (bis zum eigenen Sitzplatz) im Stadion, sogar das Alkoholverbot – alles mögliche Gründe.

HSV gegen Dynamo Dresden: Noch sind Tickets zu haben

Einschließlich diesen Dienstag läuft noch der Mitgliedervorverkauf. Danach gehen die Billets in den freien Verkauf. Ob der Volkspark zum Drittel voll wird? Offen.

Gästefans aus Dresden werden übrigens noch keine im Stadion sein. Erst ab dem dritten Spieltag ist es den Vereinen gestattet, auch ein kleines Kontingent für Auswärtsfahrer zu stellen. Die Premiere für HSV-Fans gibt es damit ausgerechnet beim Stadtderby am Millerntor am 13. August. Die 443 Tickets werden schnell weg sein.