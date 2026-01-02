mopo plus logo
HSV-Profis beim Training im Volksparkstadion

Für die HSV-Profis geht es ab Freitag wieder zur Arbeit. Einige von ihnen könnten den Verein im Winter aber auch noch verlassen. Foto: WITTERS

paidVorm Trainingsstart: Braunschweig-Gerüchte um zwei HSV-Profis

Das Hallo wird groß sein, wenn sich die Profis des HSV am Freitagmittag erstmals in diesem Jahr wiedersehen. Noch ist allerdings nicht klar, wie viele der Plätze im Kabinentrakt vor dem Trainingsstart dann auch wirklich besetzt sein werden. Mit Daniel Peretz und Jonas Meffert stehen zwei Spieler unmittelbar vor dem Absprung, weitere könnten im Verlauf des Januars folgen. Sehnsüchtig erwartet werden derweil die ersten Zugänge. Die MOPO verschafft einen Überblick.

