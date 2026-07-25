Der Test gegen Heidenheim (13.30 Uhr) rundet am Samstag das Österreich-Trainingslager des HSV ab. Zumindest ein Neuzugang wird dabei sein.

Sechs Tage lang rackerten und schwitzen die HSV-Profis in Österreich und bereiteten sich auf die neue Saison vor. Mit dem Test gegen Bundesliga-Absteiger Heidenheim (13.30 Uhr) in Kematen bei Innsbruck endet am Samstag der Trip in die Alpen. Insbesondere für alle Hamburger Fans, die bei der Partie dabei sein wollen, gibt es einen wichtigen Hinweis.

Merlin Polzin ist zufrieden mit dem Verlauf des Trainingslagers. Insgesamt sieben Mal bat der Trainer seine Mannschaft auf die Trainingsplätze unweit des Team-Domizils „Aqua Dome“, kaum eine Einheit dauerte weniger als zwei Stunden. Die Partie gegen Heidenheim rundet die Tage in Tirol ab.

Daka und Nadir stehen vor ihrer HSV-Premiere

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Was ist zu erwarten vom HSV? Wahrscheinlich wird Polzin (wie schon beim 2:3 vor Wochenfrist bei Rapid Wien) nahezu alle Spieler ranlassen, die einsatzfähig sind. Zugang Patson Daka soll in jedem Fall seine Premiere feiern, eventuell auch Bilal Nadir. Für den Marokkaner, der am Freitag nach schwieriger Anreise erstmals mit seinen neuen Kollegen trainierte, wäre es ein echter Blitzstart. Aller Voraussicht nach wird Polzin zunächst seine aktuell stärkste Elf aufbieten und dann nach und nach durchwechseln.

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Fehlen dürften dem HSV heute drei Spieler: Fábio Baldé, der unter einer Kniereizung leidet, Jean-Luc Dompé (Adduktoren) und Otto Stange. Das Sturm-Talent, das erst am Mittwochabend nachträglich ins Trainingslager gereist war, schleppt eine Erkältung mit sich herum.

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700 Karten wurden für das HSV-Testspiel bislang verkauft

Wichtig für alle HSV-Fans, die bei der Partie vorbeischauen wollen: Eine Kasse am Stadion wird es nicht geben! Tickets sind ausschließlich online unter etix.com verfügbar und kosten 20 Euro (für Vollzahler) oder 14 Euro (ermäßigt). Bis zum Freitagabend waren knapp 700 Karten vergriffen. Das Stadion „Melach Road“ bietet insgesamt 2300 Fans Platz.

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Sechs Tage lang bereiteten sich die HSV-Profis im österreichischen Längenfeld vor. Witters

Klar ist: Heidenheim wird zum echten Prüfstein für den HSV. Da die Ost-Württemberger bereits Mitte August in die Zweitliga-Saison starten (und damit zwei Wochen eher als der HSV), sind die Profis von Trainer-Legende Frank Schmidt in der Vorbereitung schon ein paar Schritte weiter. Sechs Testspiele absolvierte der FCH bereits. Am Mittwoch trennte er sich vom italienischen Erstligisten FC Bologna (in der Vorsaison Achter der Serie A) 1:1.

Nach der Partie geht es für den HSV-Tross zügig weiter ins knapp 30 Kilometer entfernte Innsbruck, wo der Charterflieger nach Hamburg auf sie wartet. Kommende Woche kommt es dann im Volkspark zum Testspiel-Gipfel gegen den FC Everton. Im Rahmen des „Volksparfestivals“ wird das Duell als Doppel-Treffen steigen: Erst treten die Frauen-Teams beider Vereine gegeneinander an (13.30 Uhr), dann die Männer (17 Uhr). Zudem machte der HSV ein weiteres Testspiel klar: Am 8. August (15 Uhr) geht es im Volkspark gegen den französischen Erstligisten OSC Lille. Eine Woche später gastieren Polzins Profis beim FC Toulouse.