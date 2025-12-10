Vorm Hoffenheim-Spiel: drei HSV-Profis, drei gute Nachrichten!

Nach dem Höhenflug der vergangenen Heimspiel-Wochen gegen Stuttgart (2:1) und Bremen (3:2) will der HSV am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) nun auch in der Fremde nachlegen. Am Mittwoch gab es zumindest schon mal drei gute Nachrichten von drei verschiedenen Profis.

Wer ersetzt den gelbgesperrten Nicolai Remberg? Diese Frage stellt sich vor der Reise in den Kraichgau. Erfreulich für Trainer Merlin Polzin, dass eine seiner Alternativen von Tag zu Tag Fortschritte macht.

Elfadli könnte in die HSV-Startelf zurückkehren

Daniel Elfadli mischte am Mittwoch voll im Teamtraining mit und kann für den Samstag fest eingeplant werden. Fünf Wochen nach seiner Adduktorenverletzung steht der 25-Jährige für sein Comeback bereit. Aber: Auch Nicolás Capaldo oder Jonas Meffert könnten den Remberg-Part neben Albert Sambi Lokonga übernehmen.

Elfadli lieferte die erste gute Nachricht des HSV-Tages, für eine andere sorgte Warmed Omari. Der Abwehrmann, der bereits am Dienstag ein Laufprogramm auf dem Trainingsplatz absolviert hatte, machte bereits tags darauf Fortschritte. Erstmals tauschte er die Turnschuhe gegen Fußballschuhe und ist weiterhin voll im Plan Richtung Comeback. Nachdem er sich Ende September bei Union Berlin (0:0) einen Riss des Außenbandes zugezogen hatte, will er im Laufe des Januars wieder voll einsatzbereit sein.

Nicht auf dem Platz war am Mittwoch Immanuel Pherai – und zwar aus dem schönsten Grund der Welt. Der Mittelfeldmann wurde am Dienstagabend erstmals Vater und freut sich über ein gesundes Töchterchen. Deshalb durfte Pherai mit dem Training pausieren, am Donnerstag soll er wieder dabei sein.