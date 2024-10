Er weiß noch, wie es sich anfühlt, mit dem HSV in der Bundesliga zu spielen. 2018 stieg Tatsuya Ito mit dem HSV aus dem Oberhaus ab, am Sonntag kehrt der Japaner mit Magdeburg zum Zweitliga-Topspiel zurück. Im Gespräch mit der MOPO erinnert sich Ito an seine Hamburger Zeit – und einen Treffer, der nicht gegeben wurde und die HSV-Geschichte enorm hätte verändern können ...