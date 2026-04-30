Tottenham gibt grünes Licht für HSV-Star Vuskovic! Blitz-Comeback winkt

Auf diese Nachricht haben wohl alle HSV-Fans gewartet. Nachdem der Aufsteiger drei Partien in Folge auf den kniegeplagten Luka Vuskovic verzichten musste, könnte nun das Blitz-Comeback des Abwehr-Juwels bevorstehen. Alles deutet darauf hin, dass sich der 19-Jährige am Freitag mit seiner Mannschaft auf den Weg nach Frankfurt macht und dort am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) in den Kader zurückkehren wird. Zudem wollen zwei weitere Profis nach längerer Zeit erstmals wieder dabei sein.

Es war das Signal, das sich im Volkspark alle erhofften. Zwei Tage lang hatte Vuskovic individuell auf dem Platz für seinen Einstieg ins Mannschaftstraining geackert, am Donnerstag dann trainierte er erstmals wieder mit dem Team. Der wahrscheinlich entscheidende Schritt auf dem Weg zum Comeback.

HSV-Trainer Polzin brennt auf Vuskovic‘ Rückkehr

Vuskovic könnte in Frankfurt dabei sein. Wieviel Einsatzzeit aber traut Merlin Polzin dem Kroaten auf Anhieb zu? „Er hat definitiv Schritte nach vorn gemacht und ist schmerzfrei“, so der Trainer. „Trotzdem war er jetzt relativ lange raus in den vergangenen Wochen. Er hat die Option wieder im Kader zu sein. Dann müssen wir abwarten und eine smarte Lösung finden, die ihm und uns hilft und die nach den vergangenen Wochen Sinn macht.“

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Klingt eher nach einer Joker-Rolle für den Überflieger dieser HSV-Saison. Auch, um Vuskovic nicht sofort zu verheizen. Diesbezüglich befanden sich Polzin und der HSV zuletzt vermehrt im Austausch mit Vuskovic’ Stammverein Tottenham Hotspur, der ebenfalls sein Einverständnis geben muss.

Vuskovic spielt im Sommer mit Kroatien bei der WM

„Wenn du einen Spieler hast, der ein Leihspieler und zudem Nationalspieler ist, ist es normal, komplett in den Austausch zu gehen“, so Polzin, der auch Vuskovic‘ WM-Teilnahme mit Kroatien vor Augen hat: „Für ihn steht im Sommer ja noch einiges an. Natürlich findet ein Austausch statt, bei dem sich die jeweiligen Experten zu der Thematik äußern und die Meinung abgleichen. Daraus, dass Luka jetzt wieder im Training ist und die nächsten Schritte machen konnte, kann man schließen, dass alle in eine Richtung gehen und denken.“

Der nächste Schritt wäre die Kader-Nominierung für die Partie in Frankfurt. Gut für den HSV und Vuskovic: Bezogen auf seine Fitness hat der Abwehrchef trotz mehrwöchiger Spielpraxis kaum Körner verloren. Abzuwarten bleibt noch, ob sein lädiertes Knie nach den gesteigerten Belastungen der vergangenen Tage eine negative Reaktion zeigt.

Der HSV kassierte zuletzt ohne Vuskovic drei Niederlagen in Folge

Für den HSV wäre Vuskovic Rückkehr ein wichtiger Punkt, um endlich wieder zu mehr Stabilität in der Defensive zu finden. Diese war dem Aufsteiger in den vergangenen drei Partie abhanden gekommen, bei den Niederlagen in Stuttgart (0:4), Bremen (1:3) und gegen Hoffenheim (1:2), setzte es gleich neun Gegentore. Ohnehin konnte der HSV ohne sein aus Tottenham geliehenes Mega-Talent noch kein einziges Spiel dieser Bundesliga-Saison gewinnen.

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Vuskovic ist nicht der einzige Hamburger, der vor der Rückkehr in den Kader steht. Auch Yussuf Poulsen und Jean-Luc Dompé dürften am Freitag die Reise nach Frankfurt mitantreten.