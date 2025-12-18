Vorm Anpfiff gegen Frankfurt: HSV-Fans erwartet eine besondere Überraschung

Bereits am Montag hatte Sebastian Schonlau allen Grund zum Feiern. Als der Ex-HSV-Kapitän seiner Inga im Standesamt Altona das Ja-Wort gab, strahlte er bis über beide Ohren. An diesem Samstag nun dürfte es erneut richtig emotional für Schonlau werden: Vier Monate nach seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps lässt der HSV seinen früheren Musterprofi vor ausverkauftem Haus noch mal kräftig hochleben.

Die Partie gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) soll zum großen Schonlau-Comeback werden. Vor dem letzten HSV-Auftritt des Jahres wird der 31-Jährige verabschiedet, der Rahmen könnte schöner kaum sein. Die Begegnung ist seit Wochen ausverkauft, abermals werden 57.000 Fans dabei sein.

Schonlau wechselte 2021 aus Paderborn zum HSV

Für Schonlau eine schöne Gelegenheit, sich dem Hamburger Publikum noch mal zu präsentieren. Im Sommer 2021 wechselte er aus Paderborn zum HSV, war dann vier Jahre lang Kapitän des Vereins und stand in 115 Pflichtspielen auf dem Feld. Aufgrund seiner mangelnden Perspektive wechselte er dann Ende August in die MLS und unterschrieb für drei Jahre bei den Whitecaps. Dort ist Schonlau Teamkollege von Weltmeister Thomas Müller.

Das Problem: Da der Wechsel zügig über die Bühne gehen musste, blieb keine Zeit für einen angemessenen Abschied im Volkspark. Der wird nun nachgeholt. Ohnehin ist Schonlau noch immer bestens vernetzt im Verein. Zu seiner Hochzeit kamen am Montag auch seine HSV-Kumpel Jonas Meffert und Robert Glatzel.

Am Samstag sollen auch die HSV-Fans ihren früheren Kapitän ein letztes Mal bejubeln. Vielleicht keine so schlechte Idee, um den Kessel bereits vor der Partie gegen die Eintracht schon ein wenig zum Brodeln zu bringen.