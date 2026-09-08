Nach dem 0:5 gegen Mainz sucht der HSV Stabilität in der Defensive. Warum Jordan Torunarigha zur Pause raus musste – und wer jetzt Hoffnung macht.

Zwei von drei Innenverteidigern hatten auch schon in der vergangenen Saison so zusammengespielt, dennoch wirkte die HSV-Abwehr um Nicolás Capaldo und Jordan Torunarigha beim Debakel gegen Mainz oft unsortiert und bei den Gegentoren überfordert. Auch Leihspieler Sebastiaan Bornauw konnte der Hintermannschaft keine Stabilität verleihen und ließ sich beim 0:5 durch Ransford Königsdörffer umkurven. Torunarigha war bereits zur Pause in der Kabine geblieben.

Merlin Polzin bezeichnete die Herausnahme des Deutsch-Nigerianers als „eine sportliche Entscheidung“ und übte generelle Kritik: „Wir haben wenig von dem gezeigt, was wir uns vorgenommen haben.“ Auf Torunarigha ging der Trainer nicht konkret ein, ordnete vielmehr ein: „Wir gehen immer alle gemeinsam durch die Phasen hindurch. Es geht nie darum, Einzelne herauszustellen, was gute oder schlechte Leistungen angeht.“

HSV-Trainer Polzin erklärt die Auswechslungen

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Neben Torunarigha mussten auch die blassen Martin Adeline und Bilal Nadir nach 45 Minuten runter. Das sei nicht schön für die betroffenen Profis gewesen, das ernüchternde Endresultat „aber für uns alle nicht“, sagte Polzin. Der 35-Jährige strich bei seiner Analyse das Kollektiv heraus. Mittelfeldmann Albert Sambi Lokonga war am Sonntag kein aktiver Teil davon, weil er mit Rückenproblemen kurzfristig ausgefallen war.

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Am Montagvormittag arbeitete der Belgier im Kraftraum, während sich die Spieler mit wenig Einsatzzeit auf dem Trainingsplatz versammelten. Auch am für den Rest der Mannschaft freien Dienstag soll Sambi Lokonga ein individuelles Programm abspulen und am Mittwoch bestenfalls wieder mit dem Team üben. Polzin hat Hoffnung, dass die Zeit bis zum Leipzig-Spiel (Sonntag, 15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) reicht bei Sambi Lokonga, der in seiner Mobilität noch etwas eingeschränkt ist. Die Physios des HSV sollen die Blockaden lösen.

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Der HSV hofft auf Sambi Lokonga und Omari

Eine positive Nachricht gab es beim Spielersatztraining: Warmed Omari konnte erstmals wieder mit seinen Kollegen auf dem Rasen schuften. Der Verteidiger, der sich vor gut drei Wochen beim Test gegen Lille eine Schulterverletzung zugezogen hatte, hielt sich bei Zweikämpfen noch zurück, konnte am Ball aber ansonsten wieder alles mitmachen.

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Omari ist neben Shafiq Nandja einer der verbliebenen Abwehroptionen für Polzin, nachdem Daniel Elfadli sich nach Österreich verleihen ließ – und damit ein Hoffnungsträger für die gegen Mainz wacklige Defensivabteilung. Torunarigha gewann laut „Opta“ lediglich 38 Prozent seiner Zweikämpfe, Capaldo 42 Prozent, Bornauw zumindest 58.

Der HSV-Coach hofft, dass Omari, der 26-jährige Nationalspieler der Komoren, bereits vor der am Ende des Monats anstehenden Länderspielpause wieder einsatzfähig sein wird. Nach dem Gastspiel in Leipzig kommt der 1. FC Köln am 19. September in den Volkspark. Danach pausiert die Bundesliga für drei Wochen.