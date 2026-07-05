Am kommenden Mittwoch reist der HSV in sein erstes Trainingslager des Sommers. Trotz personeller Engpässe sollen im dänischen Helsingør überraschend gleich fünf Torhüter dabei sein.

Für HSV-Trainer Merlin Polzin (2.v.l.), Torwart-Trainer Sven Höh (l.), Assistent Loic Favé (2.v.r.) und Performance Manager Basil More-Chevalier (r.) geht es am Mittwoch ins Trainingslager nach Dänemark. Witters

Wenn sich die HSV-Profis am Montag erstmals in diesem Sommer wiedersehen, wird das ganz große Hallo vorerst ausbleiben. Aktuell verfügen die Hamburger über den kleinsten Kader der Bundesliga, in mehreren Mannschaftsteilen herrschen personelle Engpässe. Schon jetzt steht fest, dass der Verein deshalb zum bevorstehenden Trainingslager in Dänemark (8. bis 11. Juli) zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen wird.

Nicht zuletzt im Tor ist die personelle Flaute zurzeit groß. Ersatzkeeper Sander Tangvik weilt noch mit Norwegen bei der WM und trifft dort am Sonntagabend im Achtelfinale auf Brasilien. Hannes Hermann – im Vorjahr die Nummer im Profi-Aufgebot – wurde an Drittligist Jahn Regensburg verliehen. Bleibt aktuell eigentlich nur Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes. Doch der HSV hat eine Lösung für den Engpass gefunden – und wird am Mittwoch sogar mit fünf Torhütern Quartier im Marienlyst Strandhotel in Helsingør beziehen.

Der HSV nimmt drei Nachwuchskeeper mit nach Dänemark

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Neben Heuer Fernandes sind gleich drei Nachwuchskeeper und ein erfahrener Schlussmann am Start. Fernando Dickes (18), der für Hermann die neue Nummer drei werden soll, kann aufgrund seiner im März zugezogenen Schulterverletzung zwar weiterhin nicht wieder voll trainieren, soll in Dänemark aber sein Programm mit Reha-Trainer Sebastian Capel absolvieren. Voll mitmischen werden U21-Keeper Colin Poppelbaum (19), U19-Torwart Elias Lahti (17) und Routinier Bennet Schmidt (26), der in der neuen Saison im U21-Kader steht.

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Eine komfortable Situation für den HSV, die es dem Trainer-Team um Merlin Polzin sowie seinen Assistenten Loic Favé, Richard Krohn und Torwart-Trainer Sven Höh ermöglicht, sämtliche Trainingsübungen und -spiele wie gewünscht durchführen zu können. Wann Tangvik wieder zum Team stoßen wird, steht bisher nicht fest. Aufgrund seiner WM-Teilnahme wird er allerdings noch etwas Urlaub erhalten.

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Als Nummer 1 wird allerdings ohnehin Heuer Fernandes in die Saison starten. Hinter dem 33-Jährigen liegen trotz der Sommerpause aufregende Wochen. Zunächst verlängerte er Ende Mai nach monatelangen Gesprächen seinen HSV-Vertrag bis Sommer 2028. Vor wenigen Tagen dann wurde der Deutsch-Portugiese zum zweiten Mal Vater. Nach ihrer gemeinsamen Tochter, die Ende 2023 zur Welt kam, schenkte Gattin Joana dem HSV-Schlussmann nun einen Sohn.