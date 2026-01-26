Vor dem Duell gegen die Bayern: HSV-Trainer Polzin fehlen drei Offensivspieler

Etwa ein Dutzend HSV-Fans nahmen am Montag den Weg in den Volkspark auf sich und trotzten den neuerlichen Schneefällen. Doch beim Trainingsauftakt der Profis in die Bayern-Woche vermissten sie gleich vier Spieler. Drei von ihnen fehlten aus gesundheitlichen Gründen.

Dass Silvan Hefti am Montag nicht mehr dabei sein würde, hatte sich bereits tags zuvor angedeutet. Der Schweizer bereitet seinen Wechsel zu MLS-Klub D.C. United vor, beim HSV zweifelt niemand mehr daran, dass der Deal klappt. Gleiches gilt für Guilherme Ramos, der sich dem chinesischen Erstligisten Beijing Guoan anschließen wird. Die ebenfalls wechselwilligen Immanuel Pherai, Emir Sahiti und Noah Katterbach trainierten ganz normal mit.

Glatzel, Downs und Baldé fehlten am Montag im HSV-Training

Hefti und Ramos verlassen den Verein – drei andere Profis aber machten zum Wochenstart Sorgen. Robert Glatzel, Damion Downs und Fabio Baldé fehlten aus gesundheitlichen Gründen.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Der Anti-Schlagloch-Plan: Warum Hamburg dieses Jahr besonders löchrig ist

Warum Hamburg dieses Jahr besonders löchrig ist Unverschämte Gäste: Was Wirte ärgert

Was Wirte ärgert Kronzeugen quälen Block: Aussagen der Israelis belasten Mutter

Aussagen der Israelis belasten Mutter Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: HSV-Überflieger Luka Vuscovic und sein Traum & Interview mit St. Paulis Präsidenten Oke Göttlich

HSV-Überflieger Luka Vuscovic und sein Traum & Interview mit St. Paulis Präsidenten Oke Göttlich 28 Seiten Plan 7: Speed-Dating für Senioren & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Glatzel litt bereits am Samstag unter Erkältungssymptomen und wirkte nach dem 0:0 im Stadtduell nur kurz beim Spielersatztraining mit. Über das Wochenende verschlimmerte sich der Zustand. „Bobby ist krank“, erklärte Trainer Merlin Polzin nach dem Montagstraining. Sein Einsatz gegen die Bayern am kommenden Samstag (18.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) ist aber noch nicht gefährdet.

HSV-Trio soll im Laufe der Woche wieder voll einsteigen

Auch Downs und Baldé sollen Stand jetzt im Laufe der Woche wieder einsteigen. „Sie haben beide noch ein paar Wehwehchen aus dem Spiel“, so Polzin über sein Offensiv-Duo, das sich am Montag behandeln ließ. Für Polzin kein Problem: „Wir haben ja insgesamt fünf Trainingstage, deswegen haben wir gesagt: Okay, heute nicht.“

Das könnte Sie auch interessieren: Nächster Akt in der Schlammschlacht: HSV-Lügen-Vorwürfe gegen Kuntz

Weiter geht es im Volkspark am Dienstag um 11 Uhr, dann steigt das letzte öffentliche Training dieser Woche. Ein Arbeitstag, der für Polzin spät enden wird. Am Abend wird der Coach die Nachholpartie des FC St. Pauli gegen RB Leipzig (20.30 Uhr) live am Millerntor verfolgen.