Vor Baumgart-Wiedersehen: HSV zittert um wichtigen Stammspieler

Der Lohn für den Sieg in Heidenheim folgte auf dem Fuße. Am Sonntag und Montag dürfen die HSV-Profis entspannen und gleich zwei freie Tage am Stück genießen. Für die kommende Woche aber kündigen sich für Merlin Polzin und seinen Trainerstab bereits jetzt einige der wohl härtesten Entscheidungen dieser Saison an. Zudem zittern sie vor der Partie gegen Union Berlin mit Ex-HSV-Trainer Steffen Baumgart um einen ihrer Leistungsträger.

Bereits vor der Partie in Heidenheim musste Polzin einen seiner Profis enttäuschen. Neuzugang Albert Grønbæk (24/aus Rennes geliehen) stand nicht im Kader und musste seine Hoffnungen auf sein HSV-Debüt verschieben. Ob das nun am kommenden Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) steigen kann, ist allerdings fraglich. Denn zumindest zwei andere Kollegen, die in Heidenheim ebenfalls fehlten, wollen auch in den Kader zurückkehren.

HSV-Profi Capaldo kehrt nach seiner Sperre wieder zurück

Einer von ihnen wird sogar direkt in die Startelf rotieren. Nach überstandener Gelbsperre ist Nicolás Capaldo gegen Union wieder dabei. Der Argentinier machte sich in den vergangenen Monaten so unentbehrlich, dass er sofort den rechten Part in der Dreier-Abwehrkette übernehmen wird. Warmed Omari müsste dann auf die Bank.

Capaldo kehrt zurück – doch damit nicht genug: Auch Yussuf Poulsen wird zur Kader-Option! Der Däne, der sich Mitte Dezember eine heftige Sprunggelenksverletzung zugezogen hatte, trainierte bereits in der abgelaufenen Woche komplett mit. Sollte Polzin ihn nun tatsächlich für das Aufgebot nominieren, müssen Otto Stange oder Robert Glatzel um ihren Kaderplatz fürchten. Möglich aber auch, dass Polzin Poulsen aufgrund der zurzeit entspannten Personalsituation noch eine Woche länger Zeit gewährt und der Angreifer erst für die Partie in Mainz (20.2.) zum Thema wird.

Albert Grønbæk hofft auf sein Debüt für die Hamburger

Und Grønbæk? Der könnte am Samstag anstelle von U21-Kicker Omar Megeed in den Kader rücken. Zudem stellt sich auch noch die Frage, wie und wann Polzin den zurzeit noch vom Spielbetrieb suspendierten Jean-Luc Dompé wieder eingliedern will. Zu erwarten ist, dass der Franzose im ersten Schritt zeitnah wieder mit der Mannschaft trainieren wird. Wann er auch wieder in den Spieltagskader zurückkehrt, ist offen. Nach dem guten HSV-Einstand von Basel-Leihgabe Philip Otele in Heidenheim besteht diesbezüglich eigentlich kein Druck. Das gilt auch für den Fall, dass Fabio Baldé (Zerrung) sich wieder zurückmelden sollte.

Möglich, dass sich Polzins Kader-Luxusproblem ohnehin von allein etwas reguliert – und zwar auf unliebsame Weise. Albert Sambi Lokonga musste in Heidenheim zur Pause mit Problemen am Sprunggelenk ausgewechselt werden. Sollte er auch am Montag noch über Schmerzen klagen, würde der Verein nähere Untersuchungen durchführen lassen. Ein längerer Ausfall des Belgiers wäre allerdings ein herber Schlag für den Aufsteiger.