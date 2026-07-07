Maurice Boakye begeisterte in der vergangenen Saison in der Regionalliga Nord mit Toren am Fließband. Beim HSV plante man dennoch nicht mehr mit dem 21-jährigen Knipser, den es nun ins Ausland zieht.

Das ist ein gewaltiger Karriereschritt. In der vergangenen Spielzeit war Maurice Boakye die offensive Lebensversicherung der HSV-U21, für die er in der Regionalliga Nord 23 Tore schoss. Doch im Volkspark plante man nicht länger mit dem 21-Jährigen. Seit dem 1. Juli galt er offiziell als vereinslos – doch das hat sich nicht einmal eine Woche später geändert. Boakye wechselt ablösefrei in die erste portugiesische Liga und wird in der neuen Saison auf mehrere europäische Topklubs treffen.

Seine neue fußballerische Heimat heißt CS Marítimo. Bei dem Klub, der in der Stadt Funchal auf der Insel Madeira zu Hause ist, unterschrieb Boayke einen Dreijahresvertrag. Nach MOPO-Informationen lagen dem gebürtigen Hamburger bis zuletzt andere offizielle Angebote aus Deutschland und dem Ausland vor, doch das Gesamtpaket bei CS Marítimo überzeugte Boakye und seinen Berater José Baldé, der der Cousin von HSV-Profi Fabio Baldé ist.

Maurice Boayke stürmt künftig für Portugal-Klub CS Marítimo

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Auch Vereine aus den Niederlanden, Belgien, Österreich, Kroatien und Polen sollen zuletzt noch um den Angreifer gebuhlt haben. Den Profidurchbruch will Boayke aber in der Primeira Liga schaffen. CS Marítimo wurde in der Vorsaison Zweitliga-Meister und ist jetzt nach drei Jahren zurück in der ersten Liga Portugals.

Der ehemalige HSV-Youngster wird in der Anfang August beginnenden Saison gegen namhafte Klubs wie Sporting und Benfica Lissabon sowie den Meister FC Porto antreten. CS Marítimo wird seit Kurzem von dem Niederländer Mitchell van der Gaag (54) trainiert, der zwischen 2022 und 2024 als Assistent bei Manchester United tätig war. Vor Jahresfrist stand van der Gaag noch beim FC Zürich in der Schweiz an der Seitenlinie.

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Der Torjäger spielte für Stuttgart in der deutschen 3. Liga

Boakye soll seinem neuen Verein dabei helfen, sich als Aufsteiger zu etablieren und den Klassenerhalt zu schaffen. Seine Treffsicherheit stellte er in der Regionalliga Nord bis zuletzt eindrucksvoll unter Beweis, der Sprung drei Ligen weiter nach oben ist allerdings immens – und die Stärke des portugiesischen Fußball-Oberhauses nicht zu unterschätzen. Auch Erstligist CD Nacional, einer der Kindheitsklubs von Superstar Cristiano Ronaldo, kommt wie CS Marítimo von der Insel Madeira.

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Profierfahrung sammelte Boayke bislang nur in der deutschen 3. Liga: In der Saison 2024/25 hatte er dort viermal für die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart gespielt, ehe es ihn zurück zum HSV zog, in dessen Nachwuchs er bereits von 2020 bis 2022 gekickt hatte. Nach insgesamt 43 Einsätzen und 26 Toren für Hamburgs U21 endete seine Zeit im Volkspark.