„Volle Überzeugung“: HSV verkündet wichtigste Zukunfts-Entscheidung

Die Entscheidung hatte Sportvorstand Kuntz bereits vor gut drei Wochen angekündigt – an diesem Samstag machte der HSV sie nun offiziell: Das Trainerteam um Merlin Polzin hat neue, angepasste Verträge erhalten. Damit setzt der Verein das Zeichen: Auch wenn in der Bundesliga härtere Zeiten als zuletzt in der 2. Liga bevorstehen dürften, haben die Coaches die volle Rückendeckung der Bosse. Es ist ein Schritt der Klarheit.

Kuntz drückt es in der am Samstagvormittag veröffentlichten Mitteilung des HSV so aus: „Wir gehen diesen Schritt aus voller Überzeugung, und unser Signal ans Trainerteam und das Umfeld ist klar: Wir wollen damit Sicherheit und Rückendeckung für die kommenden Aufgaben geben.“ Denn der 62-jährige Ex-Profi weiß: „In der Bundesliga wartet ein knallharter Wettbewerb auf uns, in dem uns zwangsläufig auch Krisen begegnen können.“ Doch man sei dazu bereit, betont Kuntz, „diese Herausforderung gemeinsam mit Merlin, Loic und Richi nachhaltig anzugehen“.

Polzin, Favé und Krohn verlängern ihre HSV-Verträge

Auch die Arbeit von Polzins Assistenten Loic Favé und Richard Krohn wird also mit neuen Arbeitspapieren belohnt. „Merlin, Loic und Richi leisten hervorragende Arbeit für den HSV – nicht erst seit ihrer Übernahme als Profi-Trainerteam“, sagt Sportdirektor Claus Costa über das Hamburger Trio, das am Ende der Hinrunde 2024/25, nach der Entlassung von Steffen Baumgart, übernahm – und knapp ein halbes Jahr später den großen Triumph feierte.

„Sie haben“, sagt Costa, „mit ganz viel Fleiß, Akribie und absoluter Klarheit das langersehnte Ziel vom Bundesliga-Aufstieg erreicht und sich dann mit einer klaren Analyse und einem fokussierten Blick auf die kommende Spielzeit auch sofort in die nächste Aufgabe gestürzt. Genau dieser Mix aus Reflexion und Ambitionen macht unser entwicklungshungriges Trainergespann aus. Wir möchten nun gemeinsam mit ihnen auch das nächste HSV-Kapitel erfolgreich prägen.“ Das Gehalt der Trainer wird angepasst, jetzt haben sie Zweijahres- statt Einjahresverträge. Der 30-jährige Krohn war vor seiner Tätigkeit bei den Profis fast 15 Monate lang Co-Trainer der HSV-U21. Der 32-jährige Favé kam im Januar 2024 in den Volkspark und ist neben seinem Assistenten-Job sportlicher Leiter im Nachwuchs.

HSV-Coach Polzin: „Sind maximal gewillt und fokussiert“

„Der HSV ist bekanntlich der Verein in meiner Heimatstadt. Seit meiner Ankunft beim HSV erfüllt es mich mit großem Stolz, die Raute auf der Brust tragen zu dürfen“, sagt Polzin, der bei der ersten möglichen Krise in der Bundesliga nicht sofort um seinen Job bangen muss. Der Bramfelder berichtet: „Die vergangenen Monate haben sich nicht zuletzt wegen des Aufstiegs in die Bundesliga dabei besonders intensiv angefühlt. Ich spreche dabei für das gesamte Trainerteam. Denn wir wissen aus erster Hand, was den Menschen dieser Verein bedeutet, und sind daher sehr glücklich, in dieser Konstellation von Seiten der Verantwortlichen und Gremien nochmals gestärkt worden zu sein.“ Zugleich weiß Polzin, dass er das Vertrauen in ihn und seine Kollegen weiterhin rechtfertigen muss.

„Wir sind als gesamtes Trainerteam gemeinsam mit dem Staff maximal gewillt und fokussiert, den HSV mit unserer Handschrift wieder in der Bundesliga zu etablieren“, blickt der 34-Jährigen nach vorne und verspricht: „Wir gehen diese Aufgabe mit großer Demut und zugleich maximalen Ambitionen an. Und werden weiter Tag für Tag alles für die Raute geben.“ Die wichtigste Zukunftsentscheidung des HSV ist gefallen – und soll fortan mit Leben gefüllt werden.