Völlig überraschend nachnominiert: HSV-Star feiert Comeback im Nationalteam

Mit der nun beginnenden Länderspielpause wird es auch in der HSV-Kabine wieder deutlich leerer. Zahlreiche Profis machten sich am Sonntag auf den Weg zu ihren Nationalteams – unter ihnen auch einer, dessen Nominierung heimlich, still und leise ablief und einer großen Überraschung gleichkommt.

Glücklich und zufrieden stand Yussuf Poulsen am Samstag in den Katakomben des Volksparkstadions Rede und Antwort, nachdem er zuvor sein Startelfdebüt für den HSV gefeiert hatte. Beim 1:1 gegen Borussia Dortmund hielt der Däne rund eine Stunde lang durch, ehe er entkräftet Ransford Königsdörffer Platz machte, der dann spät zum Ausgleich traf (90.+7). „Es hat für 60 Minuten gereicht, aber keine Minute mehr“, erzählte der Däne und zeigte sich zufrieden. Durchaus möglich aber, dass die nächsten Tage für ihn noch deutlich stressiger werden, als er es bis vor kurzem noch vermutete. Denn am Sonntag reiste Poulsen überraschend zu seinem Nationalteam.

HSV-Kapitän Poulsen spielte zuletzt 2024 für Dänemark

Poulsen für Dänemark – das gab es seit einem Jahr nicht mehr. Letztmals war der 31-Jährige Ende November 2024 in der Nations League gegen Serbien (0:0) im Einsatz, wurde seitdem auch nicht mehr nominiert. Nun soll der 87-fache Nationalspieler (14 Treffer) sein Comeback feiern. Weil die Dänen vor den abschließenden WM-Qualifikationsspielen gegen Belarus (15. November) und in Schottland (18. November) Verletzungssorgen plagen, wurde der HSV-Kapitän am Wochenende kurzerhand nachnominiert und reiste zum Treffpunkt seines Teams nach Kopenhagen.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Krisen, Kriege, Koalitions-Ärger: Was würde Helmut Schmidt tun?

Was würde Helmut Schmidt tun? Zu viele Elfenbeintürme: Wie Hamburg sich bei Mega-Projekten verzettelt

Wie Hamburg sich bei Mega-Projekten verzettelt Weihnachtsmärkte: Von frivol über sportlich bis traditionell – der große Überblick

Von frivol über sportlich bis traditionell – der große Überblick Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: HSV-Profi Elfadli über Träume und einen besonderen Trikottausch & wie oft darf Alexander Blessin noch verlieren?

HSV-Profi Elfadli über Träume und einen besonderen Trikottausch & wie oft darf Alexander Blessin noch verlieren? 28 Seiten Plan7: Ausstellung zeigt Härte der Pflegeberufe, Bluesrock-Legende Walter Trout im Interview & Kultur-Tipps für jeden Tag

Eine durchaus überraschende Nominierung, denn beim HSV kam Poulsen nach Verletzungsproblemen schwer in Gang und erlangte erst zuletzt die nötige Wettkampfhärte. Nach zuvor drei Joker-Einsätzen in Folge gab er am Samstag gegen Dortmund sein Startelfdebüt. In Dänemark aber halten sie eine Menge von dem erfahrenen Angreifer und wissen um seine Abschlussstärke.

Letztmals spielte Yussuf Poulsen (r.) im November 2024 für Dänemark – in der Nations League gegen Serbien. imago/Ritzau Scanpix Letztmals spielte Yussuf Poulsen (r.) im November 2024 für Dänemark – in der Nations League gegen Serbien.

Für Poulsen könnte die Länderspielpause mit einem großen Erfolg enden. Die Dänen belegen vor den letzten Partien Rang eins ihrer Gruppe, vor den punktgleichen Schotten (zehn Zähler), die am letzten Spieltag in Glasgow Gegner sind. Nach Stand der Dinge genügt den Dänen ein Remis, um die direkte Qualifikation für die WM klarzumachen. Durch die Nominierung steht auch fest: Der neue Nationaltrainer Brian Riemer hat Hamburgs Käpt’n auf dem Radar – möglicherweise auch für die WM. Für Poulsen wäre es die dritte Teilnahme nach 2018 und 2022.

Das könnte Sie auch interessieren: Er bricht sein Schweigen: HSV-Profi spricht nach langer Zeit

Die Nominierung des Dänen war die überraschendste, aber bei weitem nicht die einzige. Auch Giorgi Gocholeishvili (A-Team Georgien), Miro Muheim (Schweiz) und Luka Vuskovic (erst für Kroatiens A-Team im Einsatz, dann für die U21) sind unterwegs. Ebenso Fabio Baldé (U21 Portugal), Hannes Hermann (U20 DFB) und Moritz Reimers (U19 DFB). Vorerst in Hamburg und auf Abruf nominiert sind Immanuel Pherai (Suriname), Alexander Røssing-Lelesiit (U21 Norwegen) und Fernando Dickes (U19 DFB).