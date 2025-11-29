Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier – pünktlich zur Adventszeit wird es auch im Volkspark weihnachtlich, denn der HSV bietet seinen Fans einen Viererpack, den es so noch niemals gab. Innerhalb von nur neun Tagen treffen die Profis auf den VfB Stuttgart (Sonntag), Holstein Kiel (Mittwoch/Pokal) und Werder Bremen (7. Dezember), ehe tags darauf auch noch die Bundesliga-Frauen gegen den 1. FC Köln zu ihrem Recht kommen. Vier Heimspiele, viele Herausforderungen: Vom Kartenkauf über den Verkehr und die Organisation von Choreos in so kurzem Abstand bis hin zu Alkoholverboten – die MOPO beantwortet vorab die wichtigsten Fragen.





