Nach Robert Glatzel (zum VfL Wolfsburg) könnten dem HSV zügig weitere Abgänge bevorstehen. Vor allem vier Kandidaten liebäugeln mit einem Wechsel.

Die Bilder, die seit Mittwoch aus Wolfsburg in die ganze Welt entsendet werden, dürften jeden HSV-Anhänger schmerzen. Sie zeigen Robert Glatzel, wie er gemeinsam mit den anderen VfL-Zugängen Fabian Reese und Hauke Wahl gut gelaunt in den Trainingsklamotten seines neuen Vereins über den Platz joggt. Der Wechsel des bei den Hamburger Fans so beliebten Stürmers war aber nur der Auftakt zu einer Reihe von Luftveränderungen, die im Volkspark bevorstehen könnten. Vier weitere Profis liebäugeln mit einem Wechsel.

Glatzels Abgang war für den HSV ein lohnendes Geschäft. Etwas mehr als 1,7 Millionen Euro erhält der Verein für den 32-Jährigen, der die „Wölfe“ nach dem Abstieg sofort zurück in die Bundesliga schießen will. Deutlich kleinere Brötchen dürften im rund 30 Kilometer entfernten Braunschweig gebacken werden. Doch auch die Eintracht steht unmittelbar davor, sich mit einem HSV-Profi zu verstärken.

Katterbach will den HSV in Richtung Braunschweig verlassen

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Darüber, dass Noah Katterbach künftig in Blau-Gelb auflaufen soll, herrscht zwischen allen Beteiligten Einigkeit. Der Linksverteidiger absolvierte sogar schon seinen Medizincheck bei den Niedersachsen, fix ist der Wechsel aber noch nicht. Die Vereine verhandeln noch über eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich, zudem soll Katterbach (besitzt aktuell im Volkspark einen bis Sommer 2027 laufenden Vertrag) vom HSV noch finanziell entschädigt werden.

Er ist schon weg: Robert Glatzel (3.v.l.) verließ den HSV in dieser Woche in Richtung Wolfsburg. IMAGO/Christian Schroedter





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Etwas weiter ist der Weg noch zur Einigung zwischen Elversberg und den HSV-Bossen hinsichtlich eines Wechsels von Immanuel Pherai. Die Saarländer ließen ihren Hamburger Kollegen ein erstes konkretes Kaufangebot zukommen – allerdings ist dies nicht so hoch, wie zunächst von der MOPO berichtet sondern soll sich eher im Bereich der Millionengrenze bewegen. Das wird so allerdings nicht reichen. Alle Seiten arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung, Pherai hat bereits seinen klaren Wunsch hinterlegt, nach seinem halbjährigen Leih-Gastspiel nun fest nach Elversberg wechseln zu dürfen.

Auch Baldé würde den HSV gern verlassen

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Hätte er die Wahl, würde auch Fabio Baldé den HSV gern verlassen. Mit dieser Gemütslage verabschiedete sich der Flügelflitzer nach der Saison aus dem Volkspark, ehe er mit Portugals U20 groß auftrumpfte und das renommierte Turnier im französischen Toulon gewann.





Fabio Baldé ist das wohl größte Transfer-Silber des HSV in diesem Sommer. Witters

Wie ist der Stand? Baldés neuer Berater lotete zuletzt die Stimmung bei den HSV-Bossen aus und bekam zu hören, dass der Verein den 20-Jährigen keinesfalls unter allen Umständen loswerden wolle, ihm bei einem passenden Angebot aber auch keine Steine in den Weg legen würde. Konkrete Anfragen interessierter Vereine gab es seitdem nicht. Gut möglich, dass in den kommenden Wochen Bewegung in die Angelegenheit kommt. Bei einem Angebot, das seinem Marktwert entspricht (etwa fünf Millionen Euro), wäre Baldé wohl weg.





Während der Deutsch-Portugiese wegen seiner Länderspieleinsätze noch etwas länger urlauben darf, wird Jean-Luc Dompé Anfang zu den ersten Leistungstests des HSV-Sommers (6./7.7.) zurückerwartet. Auch der Franzose würde den Verein gern verlassen und lässt den Markt durch seine Agenten prüfen. Klar ist: Auch bei ihm würde der HSV auf eine Ablöse pochen, die im Bereich zwischen einer und zwei Millionen Euro liegen sollte. Ein Interesse anderer Vereine ist den HSV-Bossen nicht bekannt.