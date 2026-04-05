Vier Comebacks möglich: HSV-Trainer bekommt wieder mehr Auswahl

Was der Punkt für den HSV beim 1:1 gegen Augsburg wert war, wird sich erst am Saisonende zeigen. Fakt ist: Die Hamburger haben gegen einen direkten Konkurrenten fürs Erste die Chance auf einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt verpasst – und einfacher werden die nächsten Aufgaben nicht. Mit Stuttgart und Bremen stehen nun zwei Auswärtsspiele auf dem Programm. Einige personelle Veränderungen deuten sich an. Bis zu vier Comebacks könnte es jetzt beim HSV geben.

Für das Augsburg-Spiel stellte sich der Spieltagskader für Trainer Merlin Polzin am Samstag nahezu von selbst auf. Weil es so viele Ausfälle gab, schaffte es am Ende sogar Nachwuchsverteidiger Shafiq Nandja erstmals in das Bundesliga-Aufgebot der Hamburger. Für den nächsten Auftritt dürfte es deutlich schwieriger werden, einen Platz im Kader zu bekommen.

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Miro Muheim ist nach seiner Roten Karte gesperrt und steht für die nächsten beiden Partien nicht zur Verfügung. Dafür ist Nicolai Remberg nach seiner Gelbsperre ab sofort wieder dabei. Und er soll längst nicht der einzige Rückkehrer im Team der Hamburger mit Blick auf die kommende Woche und die nächsten Spiele sein.

HSV gegen Stuttgart: Jatta wieder fit, auch Capaldo ist eine Option

Bakery Jatta ist nach seinem Muskelfaserriss und einem Monat Zwangspause wieder fit. Nach seinem Comeback im Teamtraining soll er beim Gastspiel am kommenden Sonntag in Stuttgart auch in den Kader zurückkehren. Das Gleiche gilt für Nicolás Capaldo, der zuletzt mit einer Bauchmuskelverletzung ausfiel. Der Argentinier trainierte am Tag nach dem Augsburg-Spiel zwar weiter nur individuell im Volkspark. Vor dem Auftritt in Stuttgart soll jedoch auch er wieder voll einsteigen. Zumindest eine Resthoffnung gibt es außerdem bei Jean-Luc Dompé, der zuletzt mit Fußproblemen aussetzen musste.

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Auf drei bis vier Rückkehrer kann Polzin in der Stuttgart-Woche hoffen. Remberg dürfte direkt in die Startelf zurückkehren. Auch bei Capaldo – wenn er bei 100 Prozent ist – und Jatta, der durch den Muheim-Ausfall auch eine Option für die Außenverteidigung sein könnte, ist das möglich. Für Klarheit wird die kommende Woche sorgen. Am Dienstag startet im Volkspark die Vorbereitung auf das Stuttgart-Spiel. Im besten Fall wird Polzin am Ende nicht alle fitten Spieler in den Kader mitnehmen können – und müsste dann sogar harte Entscheidungen treffen.