Sie brechen aus allen Himmelsrichtungen auf, um ihre Mannschaft auch diesmal zu unterstützen. Mindestens 8000 HSV-Fans werden am Samstag in der Allianz Arena dabei sein und wären wohl schon zufrieden, wenn es dieses Mal nicht ganz so schlimm wird wie bei den letzten Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern. Oder passieren Wunder vielleicht doch immer mal wieder? Nichts anderes wäre es, wenn der Aufsteiger beim alles überstrahlenden Liga-Krösus bestehen würde.



