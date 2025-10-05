„Viel wichtiger als Fußball“: Notfall-Einsatz sorgt für Stille während des HSV-Spiels

Plötzlich geriet das Geschehen auf dem Rasen zur Nebensache. 72 Minuten waren bei der Partie des HSV gegen Mainz 05 absolviert, als die Fans im Volkspark kollektiv die Luft anhielten und die Anfeuerung einstellten. Der Grund: Ein Notfall-Einsatz auf der Nordtribüne sorgte für große Betroffenheit.

Es sind Bilder, die sich zuletzt in deutschen Stadien mehrten und jedes Mal aufs Neue verdeutlichen, dass es im Leben deutlich wichtigere Dinge als den Fußball gibt. Bereits vor drei Wochen, beim Gastspiel in München (0:5), wurden die Hamburger Fans Zeugen eines Notfalleinsatzes und der beklemmenden Szenen. Ähnliches geschah nun im Volkspark.

Sanitäter leisteten sofort Erste Hilfe im HSV-Stadion

Um kurz nach 19 Uhr eilten plötzlich ein halbes Dutzend Sanitäter in den Block 22A der Nordtribüne und leisteten erste Hilfe. Bei dem Opfer soll es sich nach ersten Informationen um eine Frau älteren Jahrgangs gehandelt haben. Vorbildlich: Auch HSV-Fans halfen dabei mit, einen Sichtschutz hochzuhalten und bestmöglich die Rettungsmaßnahmen zu unterstützen.

Die Fans beider Lager gingen feinfühlig mit der Situation um und stellten den Support sofort ein. Zudem twitterte der HSV: „Viel wichtiger als Fußball: Es gibt einen medizinischen Notfall auf der Nordtribüne. Wir drücken die Daumen!“

Wenige Minuten später wurde die Patientin an der Nordtribüne vorbei auf einer Trage aus dem Stadion gebracht, Applaus brandete auf. Bei Erscheinen dieses Artikels stand noch nicht fest, wie es um den gesundheitlichen Zustand der Dame bestellt war.