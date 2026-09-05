Der HSV trifft im DFB-Pokal auf Eintracht Frankfurt. Das Duell steigt Ende Oktober im Volkspark. Kurz danach geht es in der Liga erneut gegen die Hessen.

In der Bundesliga siegte Fábio Vieira mit dem HSV in der vergangenen Saison in Frankfurt. Jetzt wollen die Hamburger die Eintracht auch im Pokal schlagen. witters

Für den HSV geht es erst am Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) in der Bundesliga mit dem Heimspiel gegen Mainz wieder rund. Spannend war für die Hamburger allerdings auch schon der Samstag – und das nicht nur beim Blick auf die Konkurrenz. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund wurde die zweite Runde des DFB-Pokals ausgelost. Die Hamburger treten Ende Oktober im Volkspark zum Duell gegen Frankfurt an. Nur kurz danach folgt das Ligaspiel gegen die Hessen.

Um 18.11 Uhr fischte Losfee Bastian Schweinsteiger die Kugel mit dem HSV-Logo aus der Lostrommel und bescherte den Hamburgern ein Heimspiel. Mit Eintracht Frankfurt folgte ein Bundesligist als Gegner. Eine attraktive, aber auch sehr anspruchsvolle Aufgabe für die Hamburger. Die Vorfreude beim HSV ist bereits groß. Trainer Merlin Polzin: „Ein tolles Traditionsduell. Und das in unserem Wohnzimmer. Viel mehr Pokal geht nicht: Heimspiel, Flutlicht und zwei starke Fanlager. Wir freuen uns jetzt schon sehr auf die Partie gegen die Eintracht.“

HSV hat gegen Frankfurt im Pokal noch nicht gewonnen

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Für den HSV ist es das vierte Pokalspiel gegen die Frankfurter. Gewonnen haben die Hamburger bislang noch keines. 1970 gab es für den HSV im Achtelfinale ein 0:2 bei der Eintracht. 1974 trafen sich beide Teams im Finale, das die Hessen in Köln mit 3:1 nach Verlängerung gewannen und sich damit den ersten von bislang fünf Titeln im DFB-Pokal sicherten. Das letzte Aufeinandertreffen im Pokal gab es 2010 in Frankfurt. Es endete in der zweiten Runde mit einer 2:5-Niederlage für die Hamburger.

Vorfreude auf eine besondere Frankfurt-Woche

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Nun gibt es bei diesem Traditionsduell die Pokal-Premiere im Volkspark. Gespielt wird am 27. oder 28. Oktober. Am folgenden Wochenende steht für den HSV direkt das Ligaspiel bei der Eintracht auf dem Programm. Ende Oktober wartet auf den HSV also eine echte Frankfurt-Woche.

„Mit dem HSV haben wir ein anspruchsvolles Los gegen einen Bundesligakonkurrenten gezogen. Dass wir innerhalb weniger Tage gleich zweimal aufeinandertreffen, macht die Begegnung noch besonderer. Wir freuen uns schon jetzt auf einen stimmungsvollen Pokalabend in Hamburg“, sagt Eintracht-Cheftrainer Adi Hütter. Polzin meint zu der besonderen Konstellation in der Woche: „Vielleicht sprechen wir gleich mal mit Adi Hütter, ob wir im Anschluss gemeinsam nach Frankfurt reisen.“