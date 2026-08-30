Mit Patson Daka, Bilal Nadir, Terem Moffi, Martin Adeline und Sebastiaan Bornauw feierten beim 0:2 in Dortmund gleich fünf Profis ihr HSV-Debüt in der Bundesliga. Es sind die Spieler Nummer 471 bis 475, die bislang für die Hamburger in der höchsten deutschen Spielklasse aufgelaufen sind. Für Moffi war es in Dortmund sogar die Pflichtspiel-Premiere im HSV-Trikot. Trainer Merlin Polzin gefiel, was er dabei von seinem neuen Stürmer sah.

Anfang der Woche war Moffi für zwei Millionen Euro vom französischen Erstligisten OGC Nizza in den Volkspark gewechselt. Nach nur wenigen Einheiten mit seiner neuen Mannschaft durfte der nigerianische Stürmer nicht nur die Reise zum Bundesliga-Auftakt nach Dortmund antreten, sondern kam auch direkt zum Einsatz.

Überschaubare Zahlen bei der Moffi-Premiere im HSV-Dress

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In der 67. Minute wurde Moffi im Signal Iduna Park für Daka eingewechselt. Obwohl es für die Hamburger in der zweiten Halbzeit deutlich besser lief und sie die letzte Viertelstunde zudem mit einem Mann mehr bestritten, konnte der Angreifer, der zuvor sein letztes Spiel für Nigeria Anfang Juni absolviert hatte, auf dem Platz nicht mehr viel bewegen.

Moffi kam bei seiner HSV-Premiere auf einen Torschuss, sechs Ballkontakte und einen Zweikampf. Das sind überschaubare Zahlen. Für Polzin spielten diese aber ohnehin keine große Rolle. Der Trainer sah einen Auftritt, der Lust auf mehr machte – und davon soll schon bald deutlich mehr zu sehen sein.

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Polzin hat bei Moffi eine gute Präsenz auf dem Platz beobachtet

„Terem hat genau die Dinge angedeutet oder auch schon umgesetzt, die wir von ihm erwarten“, erklärte der HSV-Coach, der über den Stürmer zudem sagte: „Er ist jemand, der vorne die Bälle anzieht, der sich behaupten kann, auch in den Momenten, in denen du in die Balleroberung kommst. Dazu hat er einen extremen Tiefgang und ist mit sehr viel Geschwindigkeit ausgestattet.“

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Laut Polzin habe Moffi in Dortmund „direkt einen Einfluss auf das Spiel gehabt“. Genau das soll in den nächsten Auftritten noch deutlich häufiger zu sehen sein. Dafür muss Moffi, der vor seinem Wechsel zum HSV in Nizza nur mit der Reserve trainieren konnte und dadurch die reguläre Vorbereitung auf die neue Saison verpasst hatte, in Hamburg zunächst die Abläufe und Anforderungen besser kennenlernen. Polzin: „Wir sind auf jeden Fall gewillt, ihn nach und nach auch mehr einzusetzen.“