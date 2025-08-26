mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Bengalo im Gästeblock des HSV in Hoffenheim

Zuletzt zündelten die HSV-Fans im April 2018 in Hoffenheim. Auch diesmal wird der Hamburger Anhang zahlreich vertreten sein. Foto: imago images/Fotostand

paidViel Feuer, keine Freunde: So stehen die HSV-Fans zu den 17 Bundesliga-Klubs

kommentar icon
arrow down

Endlich wieder Bundesliga und nicht mehr Paderborn, Fürth oder Elversberg! Sieben Jahre lang warteten die Fans des HSV auf Erstligaspiele und werden sich nun erst mal wieder an die Duelle und ungewohnten Kontrahenten in der Beletage gewöhnen müssen. Doch mit welchen Gefühlen blickt der Anhang auf die neuen Gegner und alten Rivalen? Die MOPO hat sich innerhalb des harten Kerns umgehört und ein Barometer erstellt. Auffällig: Eine wirkliche Nähe oder gar Freundschaft gibt es zu keinem einzigen der 17 anderen Erstligisten ...

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test