Endlich wieder Bundesliga und nicht mehr Paderborn, Fürth oder Elversberg! Sieben Jahre lang warteten die Fans des HSV auf Erstligaspiele und werden sich nun erst mal wieder an die Duelle und ungewohnten Kontrahenten in der Beletage gewöhnen müssen. Doch mit welchen Gefühlen blickt der Anhang auf die neuen Gegner und alten Rivalen? Die MOPO hat sich innerhalb des harten Kerns umgehört und ein Barometer erstellt. Auffällig: Eine wirkliche Nähe oder gar Freundschaft gibt es zu keinem einzigen der 17 anderen Erstligisten ...



