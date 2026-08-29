Vieira und die letzten HSV-Transfers: Fällt am Sonntag schon eine erste Entscheidung? 

Spätestens mit dem Abpfiff in Dortmund wurde unter den HSV-Fans wieder heiß diskutiert: Was passiert bis zum Ende der Transferperiode noch? Kommt Fábio Vieira? Und wen verpflichtet der HSV für die rechte Seite? Schon am Sonntag könnte es eine erste Antwort geben.

Vor allem der Vieira-Poker war rund um die Partie in Dortmund das große Thema. Der HSV hofft, zum Wochenstart den Kauf seiner früheren Leihgabe vom FC Arsenal perfekt machen zu können. Alles dürfte davon abhängen, ob sich auf der Zielgeraden der Transferperiode (endet am kommenden Dienstag) noch zahlungskräftigere Konkurrenten bei den Londonern melden. Der HSV ist bereit, in etwa zehn Millionen Euro als Ablöse zu zahlen.

HSV-Chefin Krüger macht den Fans Vieira-Hoffnungen

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Kathleen Krüger machte dem HSV-Anhang wenige Minuten vor dem 0:2 in Dortmund Hoffnung. „Fábio würde uns natürlich gut zu Gesicht stehen“, erklärte die HSV-Sportvorständin im Gespräch mit TV-Sender Sky. „Ich kann jeden HSV-Fan beruhigen: Wir arbeiten ganz, ganz intensiv auf dem Transfermarkt und versuchen alles in Richtung FC Arsenal. Am Ende muss es aber auch ganzheitlich passen.“ Und etwas deutlicher: „Unser eingeschlagener Weg ist es, wirtschaftlich gesund zu agieren – Schritt für Schritt.“ Vieira aber habe nach wie vor Interesse an einer Rückkehr zum HSV: „Er hat sich bei uns sehr wohlgefühlt. Diese Meinung hat sich nicht verändert.“ Der Besuch von Sportdirektor Claus Costa unter der Woche in London habe von großer Wertschätzung gezeugt.

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Die Vieira-Nummer dürfte sich zumindest bis Montag wenn nicht sogar bis zum Deadline Day ziehen. Etwas früher schon könnte es im Idealfall Klarheit darüber geben, wer Hamburgs neuer rechter Schienenspieler wird. Hinter den Kulissen ist ein Duell zwischen Zakaria El Ouahdi (24/Genk) und Arthur (23/Leverkusen) entbrannt. Das Besondere: Beide Spieler wollen zum HSV wechseln und haben mit dem Verein bereits Einigkeit erzielt. Doch nur einer der beiden wird kommen. In Dortmund lief noch Bakery Jatta rechts für den HSV auf.

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Marokkos WM-Fahrer El Ouahdi möchte zum HSV wechseln

Favorisiert wird die Lösung mit Marokkos WM-Fahrer El Ouahdi. Aber: Noch ist völlig unklar, ob der Deal finanzierbar ist. Bereits drei Gebote reichte der HSV bei den Genk-Bossen ein, das letzte soll allerdings noch unter der Zehn-Millionen-Grenze gelegen haben. Ob sich die Belgier darauf einlassen? El Ouahdi besitzt laut transfermarkt.de einen Wert von 17 Millionen Euro. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. In diesem Sommer könnte Genk noch eine üppige Ablöse generieren.

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Für einen Wechsel sprechen auch die Szenen vom Freitagabend, als El Ouahdi kurz vor dem Ende der Partie gegen Beveren (4:0) ausgewechselt wurde und sich emotional vom Publikum verabschiedete. Sein Vater, der zugleich sein Berater ist, hatte kurz zuvor von der Einigung seines Sohnes mit dem HSV gesprochen. Nun hängt alles an Genk.

Arthur ist die HSV-Alternative für die rechte Schiene

Backup für El Ouahdi ist Leverkusens Arthur. Der Brasilianer könnte für ein Jahr auf Leihbasis zum HSV wechseln. Allerdings sollen die Hamburger nach der Spielzeit dem Vernehmen nach keine Kaufoption erhalten. Das macht den Deal etwas weniger sexy. Zudem stellt sich die Frage: Wie lange warten die Bayer-Bosse, wie sich der HSV bei El Ouahdi entscheidet? Oder verleihen sie Arthur aufgrund des Doppel-Pokers und des ungewissen Ausgangs lieber an einen anderen Verein?

Die Variante, dass beide Rechtsfüße verpflichtet werden, wird im Volkspark aktuell als so gut wie sicher ausgeschlossen. El Ouahdi oder Arthur – das soll die Lösung sein. Garniert mit dem erhofften Vieira-Deal. Dann wären vermutlich alle HSV-Fans glücklich.